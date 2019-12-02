台北市長柯文哲日前稱鴻海創辦人郭台銘提出的0到6歲國家養是口號，郭駁斥不是口號，就像國家必須買武器一樣，批柯不懂得成本經營概念。柯2日則改口說，也是可以，但細節要講清楚。北市議員王世堅大酸，柯跟國民黨主席「白海豚」吳敦義一樣，很會轉彎，但柯轉得太硬，變成那隻擱淺在河道中間的白海豚。

王世堅酸，柯最容易見風轉舵，人家吳敦義是白海豚轉彎，柯是碰到鈔票轉彎，柯第一次寄生上流是郭那時要選總統時，後來卻被放生，現在為了政黨票，二度寄生上流，所以當郭指正柯的0到6歲國家養態度，柯便立正站好，柯與吳敦義這2個黨主席，都是典型的「轉彎白海豚」。

「柯文哲上演的《寄生上流》上、下集，選民看了都覺得很噁爛！」王世堅諷刺，柯當初對0到6歲國家養罵到不行，現在郭講話了就轉彎，但轉的太硬，既然說有排富問題，那何必一開始就批到一無是處？像民進黨、蔡英文總統團隊很負責，審慎評估國家財政，納入郭提出的這條路，但柯文哲變成1隻擱淺在河道中間的白海豚。

針對柯文哲曾批評搞台獨很多騙子，除非像史明這樣從頭到尾一致，才會佩服，王世堅痛批，這就是柯的卑劣之處，5年前選舉自稱墨綠，跟台獨朋友交好，現在台獨被柯罵那麼難聽，想要除之而後快，立場反覆的柯難道要不要跳樓？柯可以變卦，並壓根不認同台獨理想，但不能開玩笑去羞辱，那些曾付出情感的台獨朋友，這樣有失厚道、忘恩負義。

王世堅說，柯文哲現在白裡透紅，心裡主子是中共，柯有相當的把柄被中共逮住，藍綠橘都批評過，臧否各政治人物，獨獨對中共是字斟句酌，柯最尊崇就是「真主」中共，但選民已看清，所以柯聲量下滑、大江東去，大家心裡有數。

至於先前網軍逼死外交官蘇啟誠，其中涉案的「卡神」楊蕙如今早被起訴，王世堅則說，司法偵辦中，他也沒使用網路，對案情全然不知，不了解所以不能評論，拍謝。

(中時 )