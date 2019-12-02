距離2020大選只剩一個多月，蔡英文總統競選辦公室今天宣布推出新的競選歌曲，由滅火器樂團製作，走台語抒情搖滾路線，唱出年輕世代對於生養自己的父母親和台灣土地的情感。 滅火器明晚也將在小英總統舉辦的「社群之夜」活動上首度公開獻唱並公佈歌名。

小英發言人廖泰翔表示，有別於先前大支所創作的《台灣隊長》rap曲風，這一次則是走台語抒情搖滾路線，

歌曲中不僅唱出了年輕世代對於父母親的感謝，也唱出生長在台灣，寄望國家未來更好的心聲。

「是恁牽著阮的手，一步一步陪阮走，走過這個島嶼的坎坷運命，猶原勇敢的站在這。無論風多大，阮的心袂震動，志氣是恁幫阮號的名，阮是驕傲的台灣囝仔」。他說，如同歌詞裡提到的台灣囝仔一樣，這首歌的錄製也將結合更多小朋友的聲音，廖泰翔也帶了自己兒子和女兒一同到錄音室獻唱。

廖泰翔轉述楊大正的創作理念指出，這首歌是楊大正在與吳念真導演聊天時，所激盪出來的想法。從一封年輕人寫給爸媽的信中，去了解上一代經歷過白色恐怖、戒嚴時期，到現在的自由民主，一路以來傳承到我們這一代的善良、志氣的價值觀轉變過程。也期盼藉由這首歌讓世界看見台灣，讓大家為台灣感到驕傲，用愛與期待灌溉我們的國家。

為了讓小朋友了解歌曲涵義，有一個兩歲大女兒的滅火器主唱楊大正也瞬間化身成楊老師，一邊彈著吉他一邊告訴小朋友歌詞的意思，也用台語一字一句的教唱，讓人更期待後製完成後的作品。而小朋友童言童語的發音，也讓楊大正難得展露「女兒傻瓜」鐵漢柔情的那一面。

廖泰翔表示，楊大正力挺小英總統不遺餘力，先前「關心台灣」政績影片就曾參與旁白配音，也率領滅火器成員參加民進黨台北市黨部舉辦的「台灣搖滾派對」演出。在上周忙完火球祭後，就盡全力趕製競選主題曲，也是在百忙之中籌備，直到今天也還在收錄小朋友的聲音素材，希望可以將音樂製作到最好。

而明天晚上在小英總統舉辦的「社群之夜-人蔘衝一波」活動上，滅火器也將首唱新的競選歌曲並公佈新歌歌名，讓報名的網友可大飽耳福。

(中時 )