國內小兒科權威醫師葉勝雄醫師傳出罹癌過世消息，享年42歲。許多媽媽、網友們得知消息後非常悲傷，紛紛到他的臉書頁發文悼念。葉勝雄臉書的最後幾篇發文，曾寫下「能幫小朋友解決問題，是快樂的事」，讓網友現在看了感到鼻酸不已，卻又深感敬佩。

上月底就陸續有網友在網路發文表示，驚聞葉勝雄突然過世，並且細看他的臉書粉絲專頁「葉勝雄的育兒發燒友」、「葉勝雄的育兒發燒經」，發現已有一段時間沒有更新了，今年8月間的發文，還曾寫下「能幫小朋友解決問題，是快樂的事」，讓網友今日見了眼眶都濕了。

曾飾演偶像劇《麻辣鮮師》「萬老師」的藝人郭昱晴也在臉書難過表示「一位從小就看Lingo長大的兒科好醫生，前幾天離開了⋯⋯老天爺開了一個好大的玩笑。親愛的葉醫師，謝謝您對孩子們的付出，好好休息⋯一路好走⋯」。

葉勝雄是許多媽媽們眼中的「天使醫師」，他也常在臉書粉專上面分享相關衛教資訊。據《ETtoday》報導，禾馨醫院表示，葉醫師去年因要專心抗癌而暫停看診，醫院日前確實有收到家屬轉達葉醫師過世的消息，但相關細節表示尊重家屬不便公開。

(中時電子報)