國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜下午接受電視台專訪，曾自爆抹黑他的5顆核彈，目前已有炒房、共諜及砂石案，就像之前吳敦義的錄音帶案、黃俊英的走路工案、民進黨不要再用這些抹黑老步數；韓也在強調，為避免假民調打擊支持者士氣，他呼籲支持者面對民調電話通通喊出「唯一支持蔡英文」，明年1月11日再票投韓國瑜。

針對黃國昌的指控，韓國瑜受訪時再表示，擔任立委期間，他都是為了公部門跨區跨黨派服務，像是有金門馬祖自衛隊補償、西螺的需求等，甚至西螺那件還被人登上選舉公報當成政見，他一切都禁得起檢驗。

韓國瑜也向黃喊話，如果真的有任何不法，歡迎立刻去地檢署按鈴申告，不要在總統大選倒數40幾天時，意圖影響選情；韓國瑜說，如果有任何韓國瑜的不法，拜託你跟全國人民交代一下，立刻去檢舉，立刻去地檢署按鈴申告，這才是一個負責任的立法委員，但黃都沒動作，我們就去提告求真相。

韓國瑜也再度公開點名NCC到底是幹什麼的？請NCC拿出動作、別放任台灣媒體繼續墮落下去，部分媒體跟進不準確、不正確消息，不停批判韓國瑜；他認為，監督媒體、規範管理媒體、輔導媒體的NCC，真的變成「髒兮兮」嗎？是只為一個政黨、為執政黨、民進黨服務，還是該為全民服務？若是他當選總統，他會請所有媒體監督他，告訴全民他哪裡做好、哪些做不好。

此外，韓國瑜說，一個是民調，一個是民心；他舉例，自己昨日去屏東造勢，那個場合擠了3萬人以上，「那個民心都是熱呼呼的，每一雙眼睛都是充滿熱情跟期待，那這時候怎麼可能民調會低？」韓認為，不少有心人士刻意利用假民調，來打擊他與支持者的信心，有心人士就是用假民調換取政治利益，還屢試不爽，「假民調就是詐騙！」，既然如此，倒不如直接比民心。

韓國瑜最後也提到，他非常尊敬王金平，他在立法院九年間，王金平歷任立法院副院長、院長，是老同事更是老前輩，這次選舉泛藍一定要大團結，是生死保衛戰，所有泛藍好朋友都應該要團結，這種情況下，「我會繼續拜訪王院長向他請益」。

(中時 )