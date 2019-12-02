在花蓮老人暨家庭關懷協會幫助下，3對銀髮夫妻終於能圓夢，完成年輕時辦婚禮的夢想。（花蓮老家協會提供／王昱凱花蓮傳真）

花蓮老人暨家庭關懷協會組長林香君表示，許多長輩年輕時經濟困頓，沒有婚禮儀式就步入生活當中，老了才深感遺憾。（花蓮老家協會提供／王昱凱花蓮傳真）（取得使用許可）

「沒有錢、哪來婚禮？」，家住花蓮豐濱鄉的陳爺爺與鍾奶奶在早年困頓的經濟環境下結褵，為了生活胼手胝足努力打拼，連一場婚禮都辦不成。日前在花蓮老人暨家庭關懷協會幫助下完成夢想，雖然奶奶因病無法穿上白紗，但看到爺爺穿上西裝的帥照，還是不禁喜極而泣，填上心中長久遺憾的那塊拼圖。

87歲的陳爺爺與79歲的鍾奶奶結褵60年，卻從未有過婚禮儀式，爺爺一人照顧臥病在床的奶奶與身障兒子，就連家中果園都分不出神打理。深感老伴來日已不多，爺爺希望能補足兩人心中多年的遺憾。

鍾奶奶聽到要拍婚紗時激動的落下淚來，但命運多舛，奶奶在拍照的前一天病倒住進加護病房，爺爺穿上西裝站在家中神明廳前為奶奶祈福，獨自抱著果園裡的文旦秀出最帥氣的姿勢，完成一個人的婚紗照。

婚禮在協會的幫助下於遠雄悅來飯店溫馨舉行，奶奶也在同一天康復出院，即使沒有穿上白紗與爺爺留下美麗倩影，也無法十指緊扣步上紅毯，但鍾奶奶看著爺爺的西裝帥照、聽著拍攝時的花絮，仍然覺得十分滿足。

協會組長林香君表示，許多長輩從前在簡單儀式下就完婚展開生活，到老回首才察覺當時遺憾，此次圓夢婚禮共協助3對銀髮夫妻了卻一樁心事、完整人生，讓服務能深達每位長輩心坎裡，而非流於表面。

協會農曆年前展開年菜募資活動，以一份8百元年菜帶給轄內6百戶家庭溫暖，目前募款只達3成，盼更多善心人士伸出援手，在歲末寒冬時節，送上溫暖人心的一桌菜。

(中時 )