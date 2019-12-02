大陸的漫畫迷最近向DC漫畫表示抗議，表示最新的蝙蝠俠漫畫海報，實在容易聯想到香港的抗爭活動，於是DC 漫畫公司決定撤消了這張「蝙蝠女俠準備扔擲汽油彈」的海報形象。

商業內幕(Business Insider)報導，這張新海報是即將在2019年12月11日發行的漫畫《黑暗騎士歸來：金童》(Dark Knight Returns: The Golden Child)的宣傳，蝙蝠女俠準備扔出手上的汽油彈，背景寫著「未來屬於年輕人」。

根據DC漫畫的介紹，這篇漫畫的主角是蝙蝠俠繼承者凱利(Carrie Kelley,蝙蝠女俠)，與超人和神力女超人的女兒拉娜肯特(Lara Kent)兩人，她們將在高譚市(Gotham City)對抗「可怕的邪惡」，其實劇情沒有提及香港或中國大陸。

「蝙蝠女俠」是由漫畫家法蘭克‧米勒(Frank Mille)所創作的，米勒的作品往往比較深沉黑暗一些，他喜歡利用超級英雄提材，討論不同立場的價值觀衝突，其代表作包括「蝙蝠俠：黑暗騎士歸來」、「萬惡城市」、「三百壯士」等。米勒在1986年將「羅賓」設計成女孩子，也就是凱莉。雖然女羅賓與蝙蝠女俠在多數時候不列為正史，但是凱莉獨特的性格，仍然被漫迷所喜歡。

法蘭克‧米勒在1986年的作品「蝙蝠俠歸來」，設計了中年蝙蝠俠，與女羅賓凱莉。(圖/DC COMIC)

即將出版的「黑暗騎士歸來：金童」，凱莉是蝙蝠女俠。(圖/DC Comic)

大陸的漫畫迷感覺這個海報似乎意有所指，海報在11月27日發布的數小時後，大陸漫迷認為這篇漫畫影射了香港正在發生的抗議活動，大陸評論員說，蝙蝠女俠的黑色服裝、矇面面具，以及手上的汽油彈，都像香港抗議者的普遍穿著，即黑色T卹、黑色、褲子和防毒面具。

Really disappointed on @DCComics

Just because of China citizen comment few word of Hong Kong democracy, DC choice to del the post on IG....

China is affecting US freedom!@POTUS @realDonaldTrump pic.twitter.com/uAUaNXQwX7 — C.M.C (@meigi_elf) 2019年11月27日

(蝙蝠俠實際上一直穿著黑色。)

另外，大陸漫迷也認為書名中的「金童」是指黃色，又暗合著2014年香港抗議活動的代表顏色。

一個人在微博上寫道：「我不知道DC到底想暗示什麼，在此之前，誰見過蝙蝠俠拿著汽油彈?」

另一位微博用戶寫道：「我不知道DC漫畫到底想表達什麼，但這肯定有點敏感。」

另一個人寫道：「黑衣服代表香港，面具代表香港，汽油彈代表香港，還有什麼不代表香港？」

環球時報（Global Times）批評「海報暗示了對香港暴徒的支持」

在收到眾多抗議後，DC從所有推特(Twitter)和IG(Instagram)刪除了這張海報。

商業內幕稱，由於中國大陸市場的巨大影響力。西方的商業界與娛樂圈也必須在乎大陸消費者的感受，說難聽就是屈從壓力。

尤其是好萊塢電影，海外市場主要的票房貢獻來自於中國大陸，根據美國電影協會的數據，去年美國和加拿大的票房總收入達到119億美元，而光是中國大陸，就供應了90億美元。

經營DC漫畫改編電影的華納兄弟公司（Warner Bros），在2018年的超級英雄電影「水行俠」( Aquaman)，去年在中國大陸的票房收入超過2.32億美元，比其在美國的票房收入還高出4400萬美元。

(中時電子報)