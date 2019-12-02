台鐵現行旅客運送契約規定的寵物箱尺寸，僅適用小型貓犬，不少民眾希望開放更大型的寵物箱，但始終沒下文，有民眾日前在公共政策網路參與平台提點子，盼台鐵有「寵物友善車廂」，不到一個月，有5000人連署。台鐵局今日表示，即日起試辦放寬寵物箱大小至明年2月底為止，結束後將廣納各方意見，做業務調整。

台鐵局自2008年10月7日起，開放旅客可攜帶貓、狗、兔、魚蝦等物種，且須放在長43公分、寬32公分、高31公分的寵物箱內，但比台灣高鐵開放的尺寸來的小，影響轉乘便利性；為便利旅客攜帶寵物搭車，即日起至2020年2月29日止，台鐵局會比照台灣高鐵的規定，放寬寵物箱籠尺寸為「長55公分、寬45公分、高38公分」，試辦期間結束後，將廣納各方意見，作為業務調整參考。

台鐵局呼籲，為尊重一般旅客乘車權益，旅客攜帶寵物搭車時，須使用規定尺寸的寵物箱籠置放於座位下方，乘車時請勿將寵物取出、露出或放置座位上及行李架，違規者經勸導未改善者，將依規定強制在最近停靠站下車並重新辦理託運，如次一停靠站無法辦理託運時，將拒絕運送。

(中時 )