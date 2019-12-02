住在高雄市的38歲范姓女子，她日前晚間與丈夫駕車行經橋頭區甲樹路段，途中突感宮縮劇烈，且有羊水破裂情形。丈夫連忙向岡山警分局甲圍派出所求救，警方立刻以巡邏車幫其開道，將婦人送往醫院生產。

警方2日表示，11月27日晚間6時許在甲圍派出所值班的員警見狀，立即趕赴隔壁消防分隊求援，未料當時救護車全數出勤在外。值班員警立即以無線電呼叫，請出外巡邏的所長孫英哲等人趕回支援。

警方見情況緊急，立刻決定由巡邏車鳴笛開道，直奔范婦平時產檢的高雄市立聯合醫院。原本路程需25分鐘車程，在警方的努力與民眾配合禮讓下，縮短至12分鐘。順利護送范婦到醫院生產。

范婦的丈夫對於警方的幫忙頻頻道謝，直說：「有警真好。」而員警也對這突如其來的好運（孕）降臨經驗，表示感動與難忘。

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(旺報 )