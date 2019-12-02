衛生紙太便宜，民眾用轎車硬載8大箱引發熱論。（吳品峰提供／張朝欣雲林傳真）

去年2月因傳出衛生紙將調漲引發衛生紙之亂，北港鎮邦尼熊家用紙品公司不但不漲價，還推出贈送腳踏車優惠方案，引發熱烈回響，上個月再推出優惠方案，有民眾特地開轎車來購買，用膠帶把8箱衛生紙綁在轎車車頂與後車箱載回家，照片被po上網引發討論。

去年2月衛生紙之亂各大賣場出現搶購潮，北港鎮邦尼熊公司董事長吳品峰訴求工廠直營，不僅不漲價，只要購買8箱，還加碼贈送折疊式腳踏車，消費者受惠之餘，公司也創下銷售佳績，直到今年3月才停止優惠專案。

事後邦尼熊公司不斷接到民眾詢問優惠專案何時再推出，吳品峰因此決定配合1111購物節，上個月11日再度推出優惠專案，日前1名住在嘉義縣的民眾特地開車前來購買8箱衛生紙，但8箱衛生紙體積龐大，一般都要用小貨車才能載回家。

這名民眾表示為了節省宅配運費，他自己準備了膠帶，當場拿著膠帶把8箱衛生紙綁在轎車的車頂與後車箱上，上路後引來注目眼光，還有人拍照po上網，引發熱烈討論「到底有多愛買衛生紙啊！」、「天才才想得這個辦法！」。

這名民眾說，8箱衛生紙宅配要8000元，自取只要7120元，因此他決定自己開車載回去，邦尼熊衛生紙價廉物美，買8箱還贈送價值3000多元的腳踏車，算起來1包衛生紙只要6、7元，8箱衛生紙剛好夠1家5口使用1年，非常划算。

(中時 )