去年2月因傳出衛生紙將調漲引發衛生紙之亂，北港鎮邦尼熊家用紙品公司不但不漲價，還推出贈送腳踏車優惠方案，引發熱烈回響，上個月再推出優惠方案，有民眾特地開轎車來購買，用膠帶把8箱衛生紙綁在轎車車頂與後車箱載回家，照片被po上網引發討論。
去年2月衛生紙之亂各大賣場出現搶購潮，北港鎮邦尼熊公司董事長吳品峰訴求工廠直營，不僅不漲價，只要購買8箱，還加碼贈送折疊式腳踏車，消費者受惠之餘，公司也創下銷售佳績，直到今年3月才停止優惠專案。
事後邦尼熊公司不斷接到民眾詢問優惠專案何時再推出，吳品峰因此決定配合1111購物節，上個月11日再度推出優惠專案，日前1名住在嘉義縣的民眾特地開車前來購買8箱衛生紙，但8箱衛生紙體積龐大，一般都要用小貨車才能載回家。
這名民眾表示為了節省宅配運費，他自己準備了膠帶，當場拿著膠帶把8箱衛生紙綁在轎車的車頂與後車箱上，上路後引來注目眼光，還有人拍照po上網，引發熱烈討論「到底有多愛買衛生紙啊！」、「天才才想得這個辦法！」。
這名民眾說，8箱衛生紙宅配要8000元，自取只要7120元，因此他決定自己開車載回去，邦尼熊衛生紙價廉物美，買8箱還贈送價值3000多元的腳踏車，算起來1包衛生紙只要6、7元，8箱衛生紙剛好夠1家5口使用1年，非常划算。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。