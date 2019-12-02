法國米其林名廚Loïc Le Bail與花蓮福容飯店主廚蔡坤城今日進行料理交流。Loïc 逛起市場，超羨慕台灣人，大讚食材「太新鮮、太天然」，抓起各種菜就往嘴裡塞，對熱情的台人與原民馬告留下深刻印象。Loïc 入境隨俗以法式少見的「全魚」料理，創造法中有台的「格勒諾布爾式奶油煎全魚」。
Loïc 第二度來台，卻是首次逛市場，邀約蔡坤城一同到重慶與中央市場進行食材巡禮。Loïc 像好奇寶寶般，拿起山蘇、苦瓜等蔬菜就生吃了起來，體驗食材風味，大讚農民才是「食材主人」，他只是畫龍點睛罷了。
法國料理重視香料與擺盤，是不折不扣的「顏值派」，但Loïc 卻對「馬告」讚不絕口，直呼「沒聞過這麼香的香料！」，Loïc 同時被台灣人熱情深深吸引，即便語言不通，仍可從每個人眼中感受到溫情，是法國市場非常值得學習的。
Loïc 與蔡坤城默契十足，兩人分別在各自料理中，融入對方文化中的烹調手法，Loïc 以全魚料理、蔡坤城則採魚片處理。蔡坤城讚「格勒諾布爾式奶油煎全魚」保留肉質原味；Loïc 則對「甘露玉筍梅干貴妃魚」中的梅干流連忘返，表示來台灣就是要吃這味。
Loïc現學現賣，運用短短來台時間隨俗以全魚創作料理，蔡坤城讚「格勒諾布爾式奶油煎全魚」保留肉質原味；Loïc 則對「甘露玉筍梅干貴妃魚」中的梅干流連忘返，表示來台灣就是要吃這味。
Loïc 指出台灣食材世界級水準。花蓮縣農業處長羅文龍表示，目前縣內有機農業在縣長徐榛蔚不斷推動與重視下快速發展，日前有機座談更廣納建言，在政府與農民努力下，花蓮將成為全台「食」分安全第一處。
(中時 )
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