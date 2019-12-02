為瞭解台蕉銷日通路狀況，屏東縣長潘孟安（左）24小時內，往返東京，盼能站穩日本市場。（屏縣府提供／林和生屏東傳真）

屏東香蕉連續3周共外銷18公噸至日本茨城縣、長野縣等地超市與百貨，目標直接瞄準2020東京奧運，為找回過去台蕉銷日榮景，屏東縣長潘孟安邀集農民代表及產區青果合作社，24小時來回東京，瞭解通路銷售情形，放眼明後年穩定供貨。

根據統計，全台香蕉外銷數量2866公噸，其中外銷日本達2801公噸，屏東則是台灣重要生產基地，4323公頃的種植面積，今年累積至今外銷量已近2000公噸，約占全台7成，已突破近年新高紀錄。

潘孟安指出，台灣香蕉過去曾是外銷日本的主力，曾幾何時香蕉王國榮景已不復見，目前台蕉銷日占有率僅1％，不過隨著政府近年來強化香蕉產業自主能力，從品種、田間管理、儲運、加工及包裝，導入政府及民間力量資源，已逐步穩定香蕉產銷與品質。

屏縣府同步協助農民多元行銷、推向國內外通路，潘孟安此次親赴日本，查訪屏東農產銷往日本的市場系統、路線及通路上架情況，積極精進外銷策略與產地生產供應鏈，爭取進軍東京奧運選手食材。

24小時鐵人行程，潘孟安面無疲態，與日本百貨超市店長藤田聊天過程，對方盛讚台灣香蕉銷售情況火熱，顧客都說口感一級棒，台蕉價格和品質更拉開與菲律賓、中南美洲差距，深受消費者喜愛，讓潘更有信心放眼明後年訂單，期盼找回台灣香蕉王國的「蕉傲」。

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