市議員張秉鈞也勤走鄉里，主動關心里民的保暖防寒狀況，並分發部分物資，他提醒民眾記得添加保暖衣物。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

市議員張秉鈞也勤走鄉里，主動關心里民的保暖防寒狀況，並分發部分物資，他提醒民眾記得添加保暖衣物。（翻攝照片／吳康瑋基隆傳真）

今天入夜後，大陸冷氣團南下，氣象局表示，冷空氣最冷的時候將會是2日晚間入夜到3日的清晨，全台將陷入低溫急凍的狀態，中部以北、東北部最低溫12、13度，基隆、宜蘭及花東縱谷空曠地區低溫下探11度，並指出，北台灣白天氣溫約15到17度，天氣多雲，中南部約19到26度，仍可看見陽光，但晚上入夜將有機會達到10度低溫。

市議員張秉鈞也勤走鄉里，主動關心里民的保暖防寒狀況，並分發部分物資，他提醒民眾記得添加保暖衣物。他指出，這波冷氣團將是入冬後，首波急凍寒流，請在地的每一位市民朋友，請多加衣物，平時出門若要騎車，請加上一層口罩來防風，不僅溫暖身子也可以溫暖到內心。

氣象局也預告，週三到週五受南風雲系水氣北移，全台轉為濕冷，基隆等北部地區，需要嚴防局部大雨或豪雨發生，張秉鈞更提醒市民，外出須待雨具，以免身體受寒風及濕氣的侵害，他叮嚀市民，若家裡有老幼長輩，請務必注意家中防寒措施。

(中時 )