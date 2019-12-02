海豐社區長者們至台北小巨蛋演出「仙角百老匯」舞台秀。（台塑企業提供／張朝欣雲林傳真）

台塑健康關懷團隊走入社區，協助雲林縣麥寮鄉海豐社區前往台北參加「仙角百老匯」舞台秀演出，特別規畫為期4個月的「麥寮鄉海豐村居民肌耐力訓練計畫」，讓一群平均年齡75歲的長者們演出順利，一圓年輕時登上舞台表演的夢想。

麥寮鄉海豐社區上個月至台北小巨蛋參與「仙角百老匯」，此大型舞台秀全台共有58個社區報名，歷經2次評選，最後入圍的只有9個社區團體，其中海豐社區發展協會是唯一來自雲林縣的參賽團體。

台塑健康關懷團隊為了讓平均年齡75歲的表演長者們演出順利，今年7月起規畫了為期4個月的肌耐力訓練計畫，由團隊體適能教練為表演長者安排合適的體能狀態課程，營養師則提供適合於運動前、後的營養課程與社區共餐食堂菜單。

在每周的健康關懷活動過程中，更透過團隊護理師的健康評估、疾病衛教，為每名長者的健康把關，藉以提升肌耐力、體適能及降低體脂率。

參賽的長輩們表演當天一登上舞台，每個人都展現出最佳體能與自信微笑，像是春風少年兄與美麗姑娘，跟著音樂節奏一首接一首翩翩起舞，散發出長者的青春回憶與人生歷練，令在場的人都非常感動。

事後參賽長者感謝團隊協助訓練肌耐力，他們才能以不老的精神站上舞台發光發熱，同時稱讚團隊北上加油打氣，讓他們感受到企業所傳遞的愛與溫暖，是長者們的健康守護者與最佳應援團。

(中時 )