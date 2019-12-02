許多失能長者因長期臥床，洗澡成了奢侈的事。天主教中華聖母基金會約10年前引進全台首台沐浴車，讓臥床者得到尊嚴的對待。截至目前，全台已有50台沐浴車提供服務，可觸及的失能者仍有限。專家表示，人力不足、長照專員對沐浴服務的不了解，是導致服務量能難以擴大的主因。

來自嘉義海港邊的89歲陳阿嬤，9年前因中風臥床，因2個兒子都已過世，生活起居都靠三兒子照顧。兒子每天的日常除了關事、協助舒壓外，也需耗費大量體力將阿嬤搬至浴室，協助洗澡。使用到宅沐浴服務後，兒子的負擔減輕了，阿嬤也常舒服到熟睡。

重度失能者往往因為長期臥床，只能仰賴他人協助擦澡。若身體若未被徹底清潔，可能導致傷口受感染。而到宅沐浴的服務除可保持身體清潔，也能讓失能者睡得更好。若屬於肺部換氣功能不佳者，也能靠著水壓，把氣體呼出。

全台目前約有50台沐浴車可提供服務，每台平均3人同行，提供服務者約有100多人。天主教中華聖母基金會執行長黎世宏表示，目前到宅沐浴服務面臨著人力不足的問題，在長照2.0上路後，長照領域的選擇變多，而沐浴服務屬於辛苦、勞力的工作，加上需要護理專業人力進行評估，不如其他居家服務（如：備餐、陪伴外出等）輕鬆，成為多數人不願投身到宅沐浴的主因。

另一方面，長照專員、A個管人員對於到宅沐浴的服務仍陌生，在開案評估時，較不會聯想到哪些個案有到宅沐浴的需求，服務的轉介量也因此偏低。而受限於長照專員的不了解，加上投身沐浴服務的人力不足，到宅沐浴的服務量能也難以擴大。

黎世宏提醒民眾，若有行動不便的問題，且沒有人能協助，可透過到宅沐浴服務的介入獲得照護。面對當前服務量能的問題，天主教中華聖母基金會將藉由與衛福部的討論，研擬出可行的配套措施。另一方面，目前全台的到宅沐浴無統一機制，他呼籲衛福部建立標準訓練流程，協助各地的失能者獲得一致品質的服務。

(中時 )