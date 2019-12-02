棒協2日發聲明稿，表態6搶1的中華隊選、訓、賽仍由中職聯盟負責，不過重要的「賽事舉辦權」，棒協認為中職股東結構改變，應要重新調整三方協議書。中職聯盟則回應難接受，完成12強重任後棒協突提出重談協議之意見，將要求依照協議書內容進行後續作業。

中華職棒大聯盟聲明稿全文：

中華職棒大聯盟於今年1月31日與中華棒協簽定合作協議書，經體育署見証後公布周知。針對明年4月在台舉行的六搶一奧運資格賽相關事宜，本聯盟將要求依照三方共同簽署的合作協議書內容執行，組、訓、參賽與主辦賽事均由中華職棒負責。

關於中華棒協聲明中提及中華職棒結構改變，因而期待修改合作協議書一事，本聯盟認為結構改變係聯盟內部事務，不影響聯盟對外簽訂合約的效力。

三方協議書簽訂後，本聯盟依照協議內容承擔起12強組、訓、參賽責任，雖遺憾未能協助中華隊搶下奧運門票，但全力以赴的過程可受公評，完成此項重任後棒協突提出重談協議之意見，本聯盟實難接受，將要求依照協議書內容進行後續作業。

(中時 )