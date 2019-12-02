國民黨副總統參選人張善政2日到台中海線，陪同立委第一選區參選人林佳新前往清水紫雲巖等宮廟參拜，紅派大老張清堂、市議長張清照也共同出席。張善政表示，他剛才吃了芋頭米粉，知道今年芋頭價錢不好，產銷失衡，這是林佳新的內行，呼籲大家票投韓國瑜、張善政及林佳新，總統府、立法院雙贏讓明年變天！

國民黨副總統參選人張善政，呼籲大家票投林佳新，讓他進入立院解決農作物產銷失衡問題。（陳淑娥攝）

張善政2日陪同林佳新到清水紫雲巖參拜，包括紅派大老張清堂、議長張清照、市議員張瀞分及紫雲巖主委吳勝隆、林佳新競選總部總幹事顏秋月也一起出席。

張善政表示，他跟觀世音祈求祈求風調雨順、國泰民安，明年1月11日給他變天，讓韓國瑜跟張善政當選，立法院給林佳新進去，替大家講話。

張善政說，他剛才吃了廟方準備的芋頭米粉，大家說今年芋頭價錢不好，產銷失衡，這是林佳新的內行，也是全台的代誌，現在農民很艱苦，這不是人的問題，這是農委會的事，讓林佳新進立法院解決產銷失衡問題。

國民黨副總統參選人張善政陪同立委參選人林佳新參拜。（陳淑娥攝）

(中時 )