◎韓國瑜頻遭抹黑 吳伯雄怒了

國民黨新北市黨部今（2）日在三重舉行「新北市韓國瑜總統暨立法委員聯合競選總部成立大會籌備會議及幹部授證典禮」，現今較少公開露面的國民黨榮譽主席吳伯雄也特別現身致詞，向來溫和的他，對於韓國瑜頻遭抹黑，忍不住氣憤地說「菩薩也有金剛之怒，我過去太溫良恭儉讓，現在我要不客氣了。」

◎王金平見李四川 提供韓選情建議

國民黨整合黨內力量挺韓，高雄市副市長李四川上月已拜會前立法院長王金平，兩人相談甚歡。李四川今天說，他日前向王當面請益，王也就韓的選情提很多建議及分析，包括哪些地方可補強、可找哪些人幫韓。至於王自己是否願意幫韓？李四川只表示「王院長願意指點，就是最大的善意，也是幫大忙。」對於會面過程、其他內容，李表示不便多談。

◎李佳芬向韓黑宣戰：不信黑暗勝光明

國民黨總統參選人韓國瑜2日下午出席全國婦女會及高雄市婦女後援會成立大會，與夫人李佳芬睽違多時同台合體。韓呼籲在場上千位婦女同胞團結一致，展現勇氣、睿智的決定，讓只會鬼混、吃香喝辣的政黨下台，用行動下架民進黨，捍衛中華民國。李佳芬也正式向黑韓者宣戰，「不相信黑暗會戰勝光明」。

◎張善政批一例一休：基本立法精神是大錯誤

國民黨副總統參選人張善政2日到台中大里工業區協銳精密工業公司舉辦「國政領航國政經濟論壇」面對近兩百位中小企業代表，他強調，一例一休基本立法精神，是一個大錯誤，就是很不相信企業跟勞工之間的協商，未來修法會把這個協商彈性盡量放大。

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(中時電子報)