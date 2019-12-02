在地勤人員小心運送與警車護衛下，靈柩先送往長榮機放倉，準備驗關後移靈。（桃園記者聯誼會提供）

35歲男星高以翔因參加陸綜《追我吧》猝逝，今（2）日從杭州移靈回台北第一殯儀館，並設置靈堂供親友弔唁，告別式訂於12/15（日）上午八點，於第一殯儀館景行廳舉行」，粉絲可前來送他最後一程。

男星高以翔上月27日凌晨在錄浙江衛視真人秀《追我吧》過程中意外猝死，突如其來的噩耗，讓親友、粉絲悲慟難以接受，而其父母決定不顧艱難，也要將他的遺體帶台灣。趕在高以翔頭七之前，2日中午他終於飛越千里回到家鄉。（陳麒全攝）

男星高以翔上月27日凌晨在錄浙江衛視真人秀《追我吧》過程中意外猝死，突如其來的噩耗，讓親友、粉絲悲慟難以接受，而其父母決定不顧艱難，也要將他的遺體帶台灣。趕在高以翔頭七之前，2日中午他終於飛越千里回到家鄉。（陳麒全攝）

男星高以翔上月27日凌晨在錄浙江衛視真人秀《追我吧》過程中意外猝死，突如其來的噩耗，讓親友、粉絲悲慟難以接受，而其父母決定不顧艱難，也要將他的遺體帶台灣。趕在高以翔頭七之前，2日中午他終於飛越千里回到家鄉。（陳麒全攝）

男星高以翔上月27日凌晨在錄浙江衛視真人秀《追我吧》過程中意外猝死，突如其來的噩耗，讓親友、粉絲悲慟難以接受，而其父母決定不顧艱難，也要將他的遺體帶台灣。趕在高以翔頭七之前，2日中午他終於飛越千里回到家鄉。（陳麒全攝）

男星高以翔上月27日凌晨在錄浙江衛視真人秀《追我吧》過程中意外猝死，突如其來的噩耗，讓親友、粉絲悲慟難以接受，而其父母決定不顧艱難，也要將他的遺體帶台灣。趕在高以翔頭七之前，2日中午他終於飛越千里回到家鄉。（陳麒全攝）

突如其來的噩耗，讓親友、粉絲悲慟難以接受，而其父母決定不顧艱難，也要將他的遺體帶台灣。趕在高以翔頭七之前，2日中午他終於飛越千里回到家鄉。

在長榮機放倉準備移靈事宜時，大哥也趕到了現場，家屬親友與法師站在一起，等待驗棺後移靈。（陳麒全攝）

長榮機放倉準備移靈事宜時，大哥也趕到了現場，家屬親友與法師站在一起，等待驗棺後移靈。（陳麒全攝）

(中時 )