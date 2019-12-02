圖輯／高以翔回家了 水晶棺槨杭州到台北 18:242019/12/02 中時 陳麒全 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 在地勤人員小心運送與警車護衛下，靈柩先送往長榮機放倉，準備驗關後移靈。包括大哥、二哥、女友與經紀人等親友，都前來迎靈。（桃園記者聯誼會提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 在地勤人員小心運送與警車護衛下，靈柩先送往長榮機放倉，準備驗關後移靈。（桃園記者聯誼會提供） 35歲男星高以翔因參加陸綜《追我吧》猝逝，今（2）日從杭州移靈回台北第一殯儀館，並設置靈堂供親友弔唁，告別式訂於12/15（日）上午八點，於第一殯儀館景行廳舉行」，粉絲可前來送他最後一程。 男星高以翔上月27日凌晨在錄浙江衛視真人秀《追我吧》過程中意外猝死，突如其來的噩耗，讓親友、粉絲悲慟難以接受，而其父母決定不顧艱難，也要將他的遺體帶台灣。趕在高以翔頭七之前，2日中午他終於飛越千里回到家鄉。（陳麒全攝） 男星高以翔上月27日凌晨在錄浙江衛視真人秀《追我吧》過程中意外猝死，突如其來的噩耗，讓親友、粉絲悲慟難以接受，而其父母決定不顧艱難，也要將他的遺體帶台灣。趕在高以翔頭七之前，2日中午他終於飛越千里回到家鄉。（陳麒全攝） 男星高以翔上月27日凌晨在錄浙江衛視真人秀《追我吧》過程中意外猝死，突如其來的噩耗，讓親友、粉絲悲慟難以接受，而其父母決定不顧艱難，也要將他的遺體帶台灣。趕在高以翔頭七之前，2日中午他終於飛越千里回到家鄉。（陳麒全攝） 男星高以翔上月27日凌晨在錄浙江衛視真人秀《追我吧》過程中意外猝死，突如其來的噩耗，讓親友、粉絲悲慟難以接受，而其父母決定不顧艱難，也要將他的遺體帶台灣。趕在高以翔頭七之前，2日中午他終於飛越千里回到家鄉。（陳麒全攝） 男星高以翔上月27日凌晨在錄浙江衛視真人秀《追我吧》過程中意外猝死，突如其來的噩耗，讓親友、粉絲悲慟難以接受，而其父母決定不顧艱難，也要將他的遺體帶台灣。趕在高以翔頭七之前，2日中午他終於飛越千里回到家鄉。（陳麒全攝） 突如其來的噩耗，讓親友、粉絲悲慟難以接受，而其父母決定不顧艱難，也要將他的遺體帶台灣。趕在高以翔頭七之前，2日中午他終於飛越千里回到家鄉。 在長榮機放倉準備移靈事宜時，大哥也趕到了現場，家屬親友與法師站在一起，等待驗棺後移靈。（陳麒全攝） 長榮機放倉準備移靈事宜時，大哥也趕到了現場，家屬親友與法師站在一起，等待驗棺後移靈。（陳麒全攝） (中時 ) #高以翔 #追我吧 #猝死 #帥哥 #帥氣男星 #浙江衛視 #LV #台灣之光 #亞洲男星 #杭州 #殯儀館 #寧波 #台北 #粉絲 #菊花 #淚送 #最後一晚 也許您會感興趣 推薦閱讀 高以翔大陸錄影猝死 得年35歲 04:092019/11/28 焦點新聞 以為是嚴肅的人..高以翔自嘲「會拖後腿」下秒台詞全背好 10:462019/11/28 娛樂 感嘆高以翔猝死 曹西平慰雙親：兒子沒丟你們臉 12:032019/11/28 娛樂 高以翔倒下花壇民眾獻花 粉絲會忍一天26字吐心聲 12:522019/11/28 娛樂 高以翔爸爸一身黑衣憔悴現身桃機 淚吐3句話惹鼻酸 21:582019/11/28 娛樂 高以翔倒地未停機 錯過黃金4分鐘 04:102019/11/29 娛樂新聞 悼高以翔辰亦儒曝最後合照 04:102019/11/29 娛樂新聞 直擊／高以翔移靈杭州防腐 棺木繞經錄影現場「別開太快」 09:082019/11/29 娛樂 現場直擊多圖！少了伴郎高以翔 毛加恩婚禮…藏滿滿淚點 18:382019/11/29 娛樂 浙江衛視跨年傳藝人抵制 04:102019/12/02 娛樂新聞 娛樂熱門新聞 高以翔靈車啟動 前往台北第一殯儀館 - 娛樂 直播／高以翔第一殯儀館、靈堂現場直擊！ - 娛樂 高以翔大哥現身靈堂 離去時雙手合十 - 娛樂 高以翔遺照曝光 燦笑電眼帥氣永存 - 新聞 陪摯愛走千里歸鄉路 高以翔女友憔悴現身 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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