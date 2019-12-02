蔡旻娟（左）協助老公謝志成（右）腰瘦變型男。（廖素慧攝）

嘉義市有3成民眾肥胖，130公斤的超級胖爸謝志成，因為兒子說「跑得快才能打到球」受到刺激，運動加上減食，1年狠甩50公斤，腰瘦17吋，從大叔變成型男，勇奪市政府衛生局舉辦瘦身王挑戰賽冠軍，全家人超開心。

謝志成與教有氧運動的太太蔡旻娟結婚20年，「幸福肥」讓體重飆上130公斤，去年謝志成陪國中羽球校隊選手的大兒子打球，頻頻漏接球，兒子說了一句「教練說要跑得快才打得到球」，激起謝志成減重的決心。

謝志成參加2019年嘉義市瘦身王挑戰賽，團體的激勵，老婆的運動專業協助，加上自己重訓訓練，並嚴格控制飲食，從130公斤減至80公斤，1年甩掉50公斤，腰圍由55腰變38腰，以前的褲子大到竟可以塞下家裡的寵物貴賓狗，自己都驚呼「太誇張」！

蔡旻娟說，老公原本食量大，早餐要吃2份，午餐、晚餐都吃3碗飯，而且吃得快，感覺吃飽時都過量了，參照國健署＜我的餐盤＞飲食資訊，減少食量，白飯只吃1碗，少吃垃圾食物、手搖飲，明顯瘦下來。

蔡旻娟為老公量身製訂運動計畫，先從跳階梯有氧著手，避免傷到膝蓋、關節，隨著減重，再跳有氧舞蹈、飛輪有氧練心肺，體重較輕後再慢跑、重訓，全家人常常一同慢跑、打羽球、騎腳踏車。

市衛生局國健科科長林秀猜說，嘉義市有3成民眾（13歲以上）過重或肥胖，肥胖易導致疾病，今年瘦身王挑戰賽有620人報名，依年齡分3組競賽，謝先生是減重最多的，比賽期間共減了23.8公斤，減重率達21.48％。

(中時 )