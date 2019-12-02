阿聯酋航空今日宣布，只要買杜拜機票，送免費住宿及簽證；經濟艙2萬有找、商務艙8萬有找、頭等艙15萬8999元起，再免費送市中心2晚住宿、額外10公斤行李托運，免費簽證30天。

此次優惠購票日期自2019年12月2日至2019年12月15日為止，飯店住宿期間則自2019年12月5日至2019年12月27日止和2020年1月3日至2020年5月31日止。經濟艙自1萬9999元起，票價含羅夫公園酒店（Rove at the Park）或健康城羅弗酒店（Rove Healthcare City）2晚住宿；商務艙自7萬9999元起、頭等艙自15萬8999元起，票價含入住2晚天際地標酒店（Address Sky View）或杜拜購物中心地標飯店（Address Dubai Mall）。

凡於2019年12月15日前完成訂位與開票，在12月17日前將完整簽證申請表、護照影本和證件照依規格email至[email protected]，阿聯酋航空將免費辦理30天杜拜旅遊簽證。

阿聯酋航空表示，2019年12月26日到2020年2月1日的杜拜購物節間，推出行李回程額外10公斤行李托運限額，讓旅客血拚不用愁行李重量不夠。另外，2020年1月1日到3月31日間，憑登機證可在阿拉伯聯合大公國超過500多間商家享有7折，及高達5折當地旅遊體驗。

杜拜被旅遊聖經《孤獨星球》票選為2020年最值得拜訪10座城市之一，集結古今文化、全球最高天際線、各個娛樂與休閒景點、獨特的沙漠景致及獨一無二的地貌景觀。

(中時 )