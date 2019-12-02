台中市政府客委會在東勢客家文化園區，舉辦108年度的駐地工作站總成果展，主題是「亻恩等來鼻看」(大埔客家話)，有我們一起嗅聞、觀看的意思，其中「亻恩等」強調東勢擁有客家、閩南、原住民、新住民等各種族群共同生活，交織成特殊生活型態，透過麵香、果香、木韻氣息探索東勢樣貌。

客委會主委江俊龍表示，園區駐地團隊藉由文史調查、舉辦地方創生系列講座、在地市集等，慢慢讓地方感受東勢客家文化園區的轉變，也透過成果展讓民眾回顧變身的過程，實現「聽、看台中客」的願景；邀請名眾在2020台灣燈會期間到后里展區賞燈，客家燈區精采可期。

客委會表示，過去2年來，園區活動融入更多在地特色及客家文化脈絡，嘗試與地方碰撞與對話，為使這個展覽有更多元的呈現，策展團隊特別設計融入「五感體驗」，藉由暗房空間，用眼、耳、鼻、舌、身的知覺，引導來訪民眾認識不同面向的東勢。

立法委員江啟臣指出，東勢客家文化園區是東勢的文化重點，今年11月起，東勢客家文化園區分階段進行景觀空間改造，往後將繼續向中央爭取預算，加上地方軟硬體資源的投入，期待未來園區擁有嶄新風貌！

客委會表示，過去2年來，園區活動融入更多在地特色及客家文化脈絡，嘗試與地方碰撞與對話，為使這個展覽有更多元的呈現，策展團隊特別設計融入「五感體驗」，藉由暗房空間，用眼、耳、鼻、舌、身的知覺，引導來訪民眾認識不同面向的東勢。

(中時 )