基隆市長青學苑2日在市府藝廊舉行學習成果嘉年華，市長林右昌指出，藉由長青的師生作品，來妝點、布置市府的藝廊，更讓市府充滿藝文氣質。（吳康瑋攝）

基隆市長青學苑2日在市府藝廊舉行學習成果嘉年華，市長林右昌指出，藉由長青的師生作品，來妝點、布置市府的藝廊，更讓市府充滿藝文氣質。（吳康瑋攝）

基隆市長青學苑2日在市府藝廊舉行學習成果嘉年華，市長林右昌指出，藉由長青的師生作品，來妝點、布置市府的藝廊，更讓市府充滿藝文氣質。（吳康瑋攝）

基隆市長青學苑2日在市府藝廊舉行學習成果嘉年華，市長林右昌指出，藉由長青的師生作品，來妝點、布置市府的藝廊，更讓市府充滿藝文氣質。（吳康瑋攝）

基隆市長青學苑2日在市府藝廊舉行學習成果嘉年華，市長林右昌指出，藉由長青的師生作品，來妝點、布置市府的藝廊，更讓市府充滿藝文氣質。（吳康瑋攝）

基隆市長青學苑2日在市府藝廊舉行學習成果嘉年華，市長林右昌指出，藉由長青的師生作品，來妝點、布置市府的藝廊，更讓市府充滿藝文氣質。（吳康瑋攝）

基隆市長青學苑2日在市府藝廊舉行學習成果嘉年華，市長林右昌指出，藉由長青的師生作品，來妝點、布置市府的藝廊，更讓市府充滿藝文氣質，受到相當的感動，他更對此致上誠摯的謝意，並呼籲市民前往觀賞。

市府指出，為推動終身學習理念，建構一個幸福樂學的海洋城市，市府特別針對年長者辦理長青學苑之學習環境，使年長者得以持續增進新知、陶冶身心、豐富生活內涵，以落實「老有所安、老有所養、老有所樂、老有所學」的施政方針，實施至今，已邁入第37期，提供銀髮族多元化的學習課程與休閒活動，深獲民眾喜愛。

市府表示，這次參展班級包括水墨、書法、西畫、攝影、電腦等班級，於藝廊共展出約90餘幅作品，展示時間為即日起至年1月31日止，在各班老師用心的指導下，每件作品皆展現了學員們樂學的態度，實為努力的成果，藉由創作，他們成就了夢想，更訴說了歲月沉澱後帶來的人生智慧，充分體現了「活到老，學到老」的不朽精神

市府也誠摯邀請有志一同的長輩朋友們加入終身學習的行列，並指出，基隆長青學苑第38期課程預定於109年2月辦理招生，3月開課；招收對象以設籍基隆市年滿55歲以上之市民為限，無學歷限制，每期進修共計32週（二學期），修業期滿頒發結業證書，更歡迎有興趣民眾踴躍報名參加。

(中時 )