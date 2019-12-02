高雄一名9歲女童前往歐姓鄰居之住處遊玩，卻在地下室遭屋主性侵，歐男遭判3年2個月有期徒刑。（資料照）

8年前高雄一名9歲女童假日與其他朋友一同前往歐姓鄰居位在前鎮區之住處遊玩，卻在地下室遭屋主性侵，造成該女童長大後患有精神疾病，在學校案發意圖輕生，才被老師發現並通報，高雄地院日前宣判，歐男雖認罪並以20萬和解，但仍依對未滿14歲女子犯下強制猥褻罪，處有期徒刑3年2個月，可上訴。

女學生指出，當時歐男在其他鄰居小孩離開後，將她叫住，並要求坐在歐男的大腿上，然後開始毛手毛腳，先是撫摸四肢，隨後將手伸進褲子裡摸下體約10分鐘，事後歐男還拿錢給受害者，要求她不得聲張。

女學生不斷隱忍此事，直到1年多前，她在住處又看見當年對他伸出狼爪的歐男，回憶起當年被糟蹋的往事，導致精神受到影響，開始有自殘的行為出現，經學校輔導老師詢問後才說出實情。

警方一問之下才發現，歐男對她下手並不只1次，女學生表示：「第2次發生時，我應該也是穿短褲在自家樓下玩耍，他一樣把我叫住，然後把我帶到地下室，做一樣的事情，手指也有插入我的生殖器。」

歐男坦承犯行，向受害女學生深深道歉，最後雙方以20萬達成和解，高雄地院宣判歐姓男子對未滿14歲女童犯下強制猥褻罪，處有期徒刑3年2個月，全案仍可上訴。

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