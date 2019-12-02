聯合國氣候峰會﹙COP25﹚2日在西班牙首都馬德里登場﹐將集思廣益減少溫室氣體排放﹐而紐西蘭也在這時發表將繁殖甲甲烷排放量較低的環保羊﹐因應全球暖化與氣候變遷。

紐西蘭人均擁有6隻羊，且每頭牛羊一天排放出的甲烷竟然比一台休旅車還要多﹐平均畜牧業占該國溫室氣體排放總量1/3。紐西蘭畜牧業最大組織「Beef and Lamb New Zealand」遂與「畜牧業溫室氣體研究聯盟」（PGgRc）合作，透過基因工程﹐繁殖放屁與打嗝時甲烷含量較低的環保羊﹐計畫2年內優選出屁量較低的綿羊品種與適合繁殖的公羊配種，從而培育出低甲烷排放量﹙少屁﹚的環保羊。

羊屬於反芻動物，除了常規的放屁之外，反芻動物還會透過打嗝將甲烷排出體外。紐西蘭科學家會挑出少屁公羊繼而選出適合育種的和少屁綿羊繁衍後代，目標是讓新品種的環保羊屁量比現在的綿羊低10%。

今年聯合國糧農組織﹙FAO﹚的數據顯示，全球牲畜每年的二氧化碳排放量達71億噸，占所有人為溫室氣體排放量的14.5%。

PGgRc總經理亞斯平（Mark Aspin）表示：「農民想降低溫室氣體排放，唯一的選擇就是不斷提高整體耕作效率。這次我們向前邁進一大步，透過實際減低綿羊甲烷排放量﹐做到減少溫室氣體排放的承諾。」

研究員會先找 100 頭母綿羊來，把他們關在密閉空間裡 40 分鐘到 1 小時，然後篩選出屁量較少的綿羊。有了這些少屁綿羊的樣本之後，科學家分析他們的身體，確定甲烷排放量少是不是符合遺傳學裡的基因編碼特徵。然後挑選出適合育種的公羊和少屁綿羊繁衍後代。專家表示﹐低甲烷排放的遺傳率大概是 20%。

有關計劃希望將每年甲烷排放量減低大約1%。此外﹐亞斯平指﹐飼料是控制甲烷排放的最大關鍵，PGgRc正致力利用三種技術減少飼料產生的甲烷量。

(中時 )