南洋青年在金門大學跟著婆婆、媽媽，動手學作傳統米食「湯圓」。（李金生攝）

來自東南亞4國9個地區的40餘位南洋青年，今（2）日在金門縣政府的邀請下，踏上阿公、阿祖的祖籍故鄉，在先人曾經走過的路，留下胼手胝足血汗的土地，展開6天5夜的尋根之旅。

縣長楊鎮浯表示，走過烽火的金門是海外數10萬鄉僑的故鄉，看到新一代南洋青年回到原鄉，讓人遙想昔日先民遠涉重洋，在異鄉打拚的艱辛往事，期待大家未來在海外發光發熱，再將金門的力量繼續延伸下去。

金門縣府教育處主辦的「南洋鄉僑青年返金尋根交流」活動，今年邁入第17個年頭，邀請的對象為原籍金門旅居南洋的僑胞青年45歲以下、年滿12歲的在學國中、高中職或大專學生，由各僑居地金門同鄉會協助推薦組團返鄉。

今年共有來自馬來西亞─巴生、雪蘭莪、柔佛州、馬六甲、沙拉越及新加坡、菲律賓、印尼─泗水、麻里巴板等9個地方的44位青年參加。

他們在包括台灣中轉在內的9天8夜行程中，將拜會中華民國僑務委員會、金門縣議會、金門縣政府、金門旅台同鄉會總會、金門大學、烈嶼鄉公所之外，也將走訪傳統聚落、文化歷史與戰役史蹟、宗祠和生態旅遊景點，同時造訪金門的僑親家庭，來一趟知性、深度尋根之旅。

今天下午首站，他們在金門大學的貼心安排下，跟著婦女團體的婆婆、媽媽，動手學作傳統米食「湯圓」，在象徵大團圓的和美氣氛中，踏上將南洋故鄉與金門原鄉連結在一起的尋根之旅，感受祖先萬里下南洋，不畏艱難，開創打拚的金門精神。

(中時 )