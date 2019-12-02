吳兆南相聲劇藝社《吳門20－師出吳名》將在28日於屯區藝文中心演出。（陳淑芬攝）

吳兆南相聲劇藝社《吳門20－師出吳名》將屯區藝文中心演出，記者會演出精彩片段。（陳淑芬攝）

「台中有太陽餅、雞爪、珍珠奶茶！」台中市副市長楊瓊瓔2日在記者會如數家珍，與相聲表演藝術家劉爾金兩人一搭一唱介紹台中美食，為將在28日在屯區藝文中心演出的吳兆南相聲劇藝社《吳門20－師出吳名》宣傳。楊瓊瓔邀請民眾一起體驗相聲藝術。

紀念相聲大師吳兆南逝世一周年暨吳兆南相聲劇藝社創團20年團慶鉅作《吳門20－師出吳名》，28日將在台中市屯區藝文中心演出下午及晚間各一場，台中觀眾可在下午場獨享見證「劉增鍇收徒施天天拜師大典」，由台中市長盧秀燕擔任「保師」。

吳兆南相聲劇藝社團長劉增鍇表示，相聲行拜師儀式要叩拜祖師爺牌位、本師外，還要拜「引、保、代」三師，也就是介紹人、保證人、代傳人，其中「保師」必須是社會賢達，前台中市長胡志強是他、郎祖筠及劉爾金等人拜入吳兆南大師門下的共同「保師」。

劉增鍇說，吳兆南與台中市有特別的淵源，他在1949年隨空軍眷屬來台，第一個落腳點就是清泉崗；獲得「人間國寶」榮銜的頒授典禮也在台中。

文化局表示，吳兆南、魏龍豪是相聲藝術「人間國寶」，《吳門20－師出吳名》承襲大師經典，將吳兆南晚年遺作，集結成「新滿漢全席」，將由劉爾金帶觀眾吃遍全台130多道美食及特產；而樊光耀、劉增鍇頂著恩師遺命，突破自我，挑戰極爆笑、極經典的吳兆南、魏龍豪代表作「黃鶴樓」；劉士民將帶領郎祖筠、姬天語、艾天意、喬天藍及施天天等女相聲演員，演譯「巾幗八扇屏」。

另外，屯藝中心推出「吳兆南紀念特展」，展出大師生前生活中的點點滴滴，主辦單位建議持票觀眾可以提前1小時到場參觀。

(中時 )