武雄風波後 林佳新：別讓人笑我們是草包 17:482019/12/02 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林佳新呼籲大家票投韓國瑜、張善政及林佳新，別讓大家笑他們是草包。（陳淑娥攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨副總統參選人張善政2日到台中海線，陪同立委第一選區參選人林佳新前往清水紫雲巖等宮廟參拜，紅派大老張清堂、市議長張清照也共同出席。林佳新歷經「武雄參選」風波後，他表示，「不要讓大家笑我們是草包，我們真的有內涵」。 自從行院院副院長陳其邁「武雄」失言風波後，許多選民看到林佳新都先想到「武雄」！林佳新表示，張善政不辭千里來台中，呼籲大家給張善政一個機會來撥亂反正，「不要讓大家笑我們是草包，我們真的有內涵，肚子有裝東西，給我們一個機會進入總統府、立法院！」 (中時 ) #林佳新 #張善政 #風波 #草包 #內涵 #陳其邁 #總統府 #立法院 也許您會感興趣 推薦閱讀 洪孟楷提淡海科技園區 張善政喊讚 04:102019/11/28 地方新聞 張善政酸蘇貞昌住院 卓榮泰嗆犯大忌 10:252019/11/28 政治 張善政酸蘇住院 蔡英文：口說善言才有善政 11:522019/11/28 政治 張善政「住院說」引發爭議 政院：蘇揆不在意 12:012019/11/28 政治 張善政咒蘇貞昌住院 蔡其昌嘆氣 12:532019/11/28 政治 馬英九南下高雄輔選 替張善政緩頰 17:042019/11/28 政治 卓榮泰批韓講器官、張善政詛咒人 犯台灣人大忌 17:452019/11/28 政治 陳其邁站台蔡其昌 暗貶挺韓大將是狗 16:552019/12/01 政治 陳其邁暗貶挺韓大將林佳新是狗！林忍辱怒斥民進黨真搖擺 04:102019/12/02 政治要聞 政治熱門新聞 綠網軍卡神如何被抓到 宅神：黑狗的報恩 - 政治 二二八紀念館前館長控蔡政府：以前政府不敢做的都做了 - 政治 - 工商 卡神「每月上萬」養綠網軍！網：1450崩潰了 - 政治 支持韓國瑜？王金平11字再次表態 - 政治 228受難者第2代砍死老師 楊振隆認了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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