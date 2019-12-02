國民黨副總統參選人張善政2日到台中海線，陪同立委第一選區參選人林佳新前往清水紫雲巖等宮廟參拜，紅派大老張清堂、市議長張清照也共同出席。林佳新歷經「武雄參選」風波後，他表示，「不要讓大家笑我們是草包，我們真的有內涵」。

自從行院院副院長陳其邁「武雄」失言風波後，許多選民看到林佳新都先想到「武雄」！林佳新表示，張善政不辭千里來台中，呼籲大家給張善政一個機會來撥亂反正，「不要讓大家笑我們是草包，我們真的有內涵，肚子有裝東西，給我們一個機會進入總統府、立法院！」

(中時 )