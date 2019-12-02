檢察官吳心嵐 （右）考取駕照，有備而來，主任檢察官蔡英俊稱許。（廖素慧攝）

交通工具也有南北城鄉差距，有法官建議，台北長大的年輕司法官往往不會騎車或開車，最好考取駕照再南下任職，台大法研所畢業的學霸檢察官吳心嵐，今年剛從司法官學院結訓分發到嘉義地檢署，她有備而來，先考取駕照再赴任，被稱許「接地氣」。

司法官學院日前到嘉義舉辦座談會，有法官建議實習司法官結訓前能先考取駕照，結訓後若分發到南部才方便，在南部騎車或開車是必備的生活技能，且檢察官偵辦或法官審理交通案件，若本身有開車經驗更有利於研判案情。

嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊說，台北有捷運、公車，大眾交通運輸系統很便利，生長在台北的孩子習慣使用，但南部以汽機車為主要的代步工具，有些北部來的年輕司法官，不會開車或騎車，到南部工作，難免有些不便。

27歲「學霸」吳心嵐從小在台北長大，熟悉台北的都會生活，北一女、台大法研所畢業，念研究所3年級時考上司法官，今年自司法官學院58期結訓，8月分發到嘉義地檢署，結訓前她特別請假考汽車駕照，1次就考取。

吳心嵐說，小時候常到住嘉義市的外婆家過暑假，喜歡吃雞肉飯、逛市場，結訓時就想分發來嘉義，念研究所常忙到深夜，麻煩教授載送回家，後來在台中地檢、地院實習，中南部主要騎車或開車，更覺得需要考駕照，來嘉義報到前已取得駕照，現在開車上下班愈來愈上手。

(中時 )