全球面臨的危機不僅是戰爭、天災，在先進各國少子化、高齡化衝擊經濟、生活各層面！然設計可改變社會嗎？從電影《高年級實習生》看到退休者發揮所常，在日本神戶也有一群歐吉桑麵包，用自然原味創造新商機，也讓年長者找到新生命價值！趁著耶誕、跨年連假，來台北松菸看展趣，從「LIFE IS CREATIVE 台灣首展 設計改變社會-神戶的創造力」看設計如何改變世界？台灣有不老騎士環島、

日本 大人的洋裁教室。（台創提供）

「設計」在神戶市就像風、水、土與種子的關係，不單是地方振興的最佳策略，更豐富了市民生活的價值。在這裡，每一個人都有著共同的目標：「打造全新的神戶」！因此不分男女老少，市民聚集於「神戶設計創意中心」孕育創新想法、舉辦工作坊，以設計思考應對各種社會議題，每一年再集結成果舉辦「LIFE IS CREATIVE」特展。

2019年，KIITO以「高齡者議題」作為探討主軸，台灣創意設計中心與其攜手合作，以銀髮議題作為首波設計交流，引薦國內相關先進案例赴日，於「2019 LIFE IS CREATIVE」展出，在當地獲得極大的迴響。為延續此次的交流能量，台創中心邀請該展移師台北展出。

於12月3日起，神戶設計創意中心(以下稱KIITO)將在台灣設計館06展區帶來特展精華，以「+CREATIVE」為概念貫串整個展間，強調神戶人民如何發展獨一無二的創造力！除了備受矚目的高齡者議題，策展團隊更為台北場次擴充為六大展區，依觀展的動線將依序看到「KIITO簡介」、「食+CREATIVE」、「觀光+CREATIVE」、「工藝+CREATIVE」、「災害預防+CREATIVE」、「小朋友的創造力教育+CREATIVE」，以及「高齡者+CREATIVE」等展區。

「小不點神戶Chibikobe」是KIITO最引以為傲的體驗企劃。（台創提供）

「小不點神戶Chibikobe」是KIITO最引以為傲的體驗企劃，來自日文「迷你(Chibi)」這個詞，是專屬於孩子培養創造力的夢想之城。孩童透過向廚師、建築師和設計師這三個專業人士學習，運用在小鎮上實際工作經驗來培養自己的創意，並在KIITO創建夢想的商店街道。而孩子們理想的商店風格、招牌、菜單、餐具與包裝等，就由KIITO團隊負責操刀設計與傳達。在展會期間，孩子們不僅可以自由創作，與從事創造性的人事物相遇與學習，然後展現自己的創造力。

「不老騎士」捲動不老浪潮改變高齡世界勇敢逐夢。（台創提供）

「歐吉桑麵包」PK「歐巴桑眷村菜」！今年10月，台灣創意設計中心與KIITO攜手合作，引薦7個國內高齡者設計案例赴日展出，如青銀共創的「高年級設計師」媒合銀髮族，打造多種情境的熟齡服裝新風格；「食憶」讓長輩們的故事跟手藝能被廣為流傳的，各自端出拿手好菜與食客分享；「不老騎士」捲動不老浪潮改變高齡世界勇敢逐夢；本次將在台灣設計館重現精華；而神戶當地知名的案例：「歐吉桑麵包」、「大人的洋裁教室」，此次也一同來台共同展。

平易近人的防災包，讓大人小孩都想收藏。（台創提供）

神戶市在1995年經歷阪神大地震後，市民對於天災預防的概念相當先進。2013年舉辦「EARTH MANUAL PROJECT展」，KIITO邀請亞洲各國創作者共同災害預防工程說明書，如與無印良品合作「日常中的萬一」企劃。這些聚焦於開創性的災害預防教育活動及援助企劃，突破一般嚴肅的政令宣導，每一種道具與文宣都相當卡哇伊，受到大人小孩喜愛。包含大受歡迎的Red Bear胸章組合、救救我青蛙人偶、活動手冊原稿等，將一次於台灣展出。

「設計改變社會-神戶的創造力 Design Changes Society- KOBE」展場一隅。（台創提供）

設計改變社會-神戶的創造力 Design Changes Society- KOBE

時間 | 108/12/3~109/2/23 每週二至週日09:30 - 17:30

地點 | 台灣設計館06展區（松山文創園區松菸口）

(中時電子報)