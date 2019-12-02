政府力推綠能發展，未料田間亂象層出不窮，去年業者在佳冬一帶農地插旗「太陽能預定地」卻遲遲未種電，導致良田變荒田，而今年不插旗直接拆工寮，加劇農友租不到地耕作的窘境。（謝佳潾攝）

政府力推綠能發展，未料田間亂象層出不窮，去年業者在佳冬一帶農地插旗「太陽能預定地」卻遲遲未種電，導致良田變荒田，而今年不插旗直接拆工寮，加劇農友租不到地耕作的窘境。（謝佳潾攝）

政府力推綠能發展，未料田間亂象層出不窮，去年業者在佳冬一帶農地插旗「太陽能預定地」卻遲遲未種電，導致良田變荒田，而今年不插旗直接拆工寮，加劇農友租不到地耕作的窘境，農友無奈嘆，業者與地主都沒違法，但農夫無田種是對的嗎？

據農委會公告，一般農業區可依「非都市土地使用管制規則」，將可耕作農地變更為「特定目的事業用地」來種電，而因地主租一分地給種電業者的年租金至少4萬，反觀租給小農只有5000至1萬5000元，因此可預見多數地主想租給業者。

但變更地目的申請過程很繁瑣，動輒以年計算，導致業者在插旗後遲遲無法種電，加上簽約後農地不能再耕作，良田因而變荒田。不少農友苦嘆，看得到租不到，不僅心酸也不捨，農田的荒廢時間是與修復時間成正比，「所以現在根本是在浪費時間」。

此外，還有部分地主因拿捏不定是否要棄田種電，因此在出租時會與承租小農示意，「一旦決定要種電，土地他要無償拿回」，農友為了有田種，只好答應。未料，都還沒收成，地主一聲與業者簽約，工寮馬上遭業者拆除，比「插旗宣示」更令人措手不及。

「可以劃專區讓農夫有飯吃嗎？」楊姓農友說，政府推動綠能沒有錯，但沒有配套措施就是不對，且政府不也在鼓勵青農返鄉，現在雖有低利率貸款保障、技術培訓，但沒有土地耕作就一切免談了。

(中時 )