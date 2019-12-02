賴興里活動中心提供青少年藝文教育活動、老人健康活動、民俗文化活動等多功能服務。（張妍溱攝）

台中市北區賴興里活動中心使用30年，因建物老舊、長期漏水，市府編列300萬元整修，歷經2個月工程施工，2日由台中市長盧秀燕主持啟用揭牌典禮，整修後的賴興里活動中心，建置友善環境、室內增設LED電視牆，提供里民安全舒適的活動空間。

活動由薩克斯風隊演奏優美樂曲、賴興里土風舞隊以燈籠舞熱鬧開場；賴興里活動中心年久失修，因天然風化等因素出現滲、漏水，並破壞天花板及牆壁粉刷，工程先剷除舊有防水層重新施作防水隔熱工程，並同步修繕天花板、牆壁、增設LED電視牆等，提供安全舒適的集會空間。

北區長柯宏黛說，賴興里活動中心位於山西路、近文心路，4層樓建築建築總樓地板面積約4500平方公尺，為賴興里投開票所、當地里民避難場所，興建完成後可提供，包括，青少年藝文教育活動、老人健康活動、民俗文化活動等多功能服務。

台中市長盧秀燕表示，她是北區的「女兒」，嫁進市府也要照顧「娘家」，賴興里活動中心室內長期漏水且有安全疑慮，她指示市府團隊會勘、補助區公所修繕，漏水問題處理後，提供當地里民、社團、公司行號等租借場地，提升當地休閒育樂活動機能。

(中時 )