靈鷲山東區護法會12月1日首次在蘭陽講堂舉辦《藥師經》暨燄口施食法會，祈願眾生平安健康、諸願遂成，遠離疾病困擾。（靈鷲山東區護法會提供）

靈鷲山東區護法會12月1日首次在蘭陽講堂舉辦《藥師經》暨燄口施食法會，祈願眾生平安健康、諸願遂成，遠離疾病困擾。共修人數眾多，各壇城敬備物品豐盛，圓滿後，發送給5個社區低收入戶及今年蘭陽地區普仁獎小朋友，共88個家庭受惠，盼微薄發心拋磚引玉，共創有情人間。

東區護法會執行長陳松根說，本著人間佛教的互助精神，發揮寒冬送暖的愛心，10點半，邀請蘭陽講堂周邊鎮安村長張朝松、二結村長陳長宗、上四村長林祥旺、中興村長吳正騫和四結村長李育堅等5位村長，一起參加「共創有情人間」活動，村長共提供62戶低收入戶，普仁主委廖憲銘也提供26名各校老師推薦的普仁小朋友，待法會圓滿後，分送加持後的白米、熟食、罐頭、零食、生活食用品，肯定他們堅毅奮發不怕難的精神。

法會早上8：30灑淨開始，隨後共修《藥師經》，佛前大供後，有30分鐘的歲末補闕共修，也就是在佛前唸誦108遍補闕真言，將一年來有缺失的修行功課，虔誠求懺、讓它圓滿無缺 ，值此歲末藥師法會一起唸誦，願今年身口意業圓滿無缺，吉祥如意，這是佛弟子每年歲末之際要做的佛事，下午14：30到晚上7點瑜伽燄口施食法會，從早到晚一整天，將近12小時的虔心持咒念經。

松根師兄說，生活中不如意的事情十之八九，「病」，就是打亂美好人生的最不如意事，聽從哲人建議《身體交給醫生，心交給自己，靈性交給佛菩薩》，三管齊下也許是最好的轉機。

《藥師琉璃光如來本願功德經》記載，藥師七佛不忍眾生苦，因地中發十二大願，接受傳法灌頂，以清淨心持誦七佛聖號、藥師佛心咒、藥師灌頂真言，一切罪業皆可消滅；消除眾生因由貪、瞋、癡三毒所造的惡因；除去身心生出的一切疾病、逆緣和九種橫死，希望救度眾生免於病苦、災難和所有憂苦。

《藥師佛心咒》則有大威德，若能念誦藥師佛真言，即可消除病苦，延年益壽。若有所求，志心念誦，皆得如是，無病延年。命終之後，生彼世界，得不退轉，乃至菩提。若自誦，若教人誦，皆得消災獲福者。

如能點燈、誦經、持咒、念佛、誦戒、持齋戒、放生功德殊勝行，虔誠分享並回向，更可增進智慧、增長菩提、事業順利、財富豐足、身體健康、生命長壽、臨終安祥、往生佛淨土。

(中時 )