車站內地下道以「海崖」、「峽谷」、「高山」及「太魯閣人」等4項主題，將國家公園文史與美景拉到車站內。（太管處提供／王昱凱花蓮傳真）

簡短詩文搭配風景大圖，用簡短的時間，便可讓到訪的每位旅客大略了解國家公園的美景與文化精神。(太管處提供／王昱凱花蓮傳真)

遊太魯閣！除了開車，許多人會選擇搭火車到花蓮新城站。站方與太魯閣國家公園管理處合作，將自然美景直接拉到站內，在地下道就可以徜徉於「海崖」、「峽谷」、「高山」與「太魯閣人」風情中，搭配2014年啟用的高山峽谷意象車站與在地藝術家「太魯閣之美」創作，一下車就飽覽滿滿峽谷風情。

新城車站距離太魯閣遊客中心不過5公里路程，號稱峽谷大門，許多遊客從此啟程、也從此踏上歸程。台鐵讓單純的車站搖身一變成為展示館，無償提供地下道與大廳牆面，供太管處製作展示設施，帶給旅客美好旅遊體驗。

地下道4面牆上分別規劃「海崖」、「峽谷」、「高山」及「太魯閣人」等4項主題，以剪短詩文搭配大圖展現清水斷崖、太魯閣峽谷、險峻山峰與太魯閣族文化與古道，在瀏覽美景同時，概略解說國家公園特色。

有鑒於太魯閣之美揚名國際，除了太魯閣族語和中文，另外呈現16國語言歡迎遠道而來的外賓，大廳更貼心設置國家公園全區遊憩圖，並附帶QRcode掃瞄功能，可以下載跟著趴趴走。

太管處表示，新城站5年前改建啟用後，站外峽谷意象的外型營造氣氛，搭配站內由藝術家陳彥君，以窯燒玻璃技法翻製水墨畫家馬白水的6件作品，將其組合造就「太魯閣之美」這幅巨型作品，高掛大廳牆面上，加上此次妝點，讓前來旅客預覽明媚風光，也使歸途旅人回味深刻記憶。

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