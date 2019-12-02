今2日嘉義縣長翁章梁（左）特別表揚蔡傑（右）。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁還和蔡傑比誰的腳比較大。（呂妍庭攝）

蔡傑（中）2日與父親「蔡傑爸」（右二）、嘉義縣體育會網球委員會總幹事陳建評（右一）一同接受縣長翁章梁（左二）的嘉勉，翁章梁還送運動鞋給蔡傑。（呂妍庭攝）

嘉義版的「奇蹟男孩」蔡傑，3歲被確診為中度自閉症，蔡傑爸為全心全意照顧他，辭去工地主任的工作，還讀了上百篇自閉症論文，花了很多時間摸索與自學，才成為蔡傑的直排輪教練、游泳教練等各種運動教練，練網球近5年的蔡傑日前報名網球雙打比賽獲得第1名，成功代表台灣參加東亞區特奧網球賽，又拿下融合雙打組金牌，今2日嘉義縣長翁章梁特別表揚蔡傑，更肯定蔡傑爸的用心，期勉蔡傑好好練球，再為台灣爭光。

蔡傑目前就讀國立嘉義特殊教育學校2年級，當年他一被確診罹患中度自閉症，蔡傑爸就辭去工作，並開始研究找出自己的教育方式，像是為了讓討厭洗澡的蔡傑喜歡水，蔡傑爸花了3年時間讓蔡傑學會游泳，又或是讓蔡傑學習各種運動，包括直排輪、獨輪車、蛇版、乒乓球等等，蔡傑爸認為，依照孩子木頭人的特質與機器人的腦袋，如果沒有一對一，加上死纏爛打的教學，絕不可能有任何成效，所以他除了每天陪著蔡傑學習外，自己也持續精進，相信只要自己學會了，就有能力來教孩子了！

蔡傑小6在蔡傑爸指導下學網球，父子倆練習了2年，蔡傑爸開始希望蔡傑能上場比賽，於是找嘉義縣體育會網球委員會幫忙，在嘉義縣體育會網球委員會總幹事陳建評的介入下，蔡傑一周3天接受義務教練的輪番指導，其他時間由爸爸陪練，終於練出成績來。

日前學校幫蔡傑報名網球雙打比賽，優勝者可以代表台灣參加東亞區特奧網球賽，因為需要融合夥伴，蔡傑爸還拜託陳建評幫忙尋找對友，最後幸運拿到第1名，讓蔡傑拿到人生中第1面獎牌，更取得代表台灣參加東亞區特奧網球賽的機會。

之後因為出國費用讓蔡爸有些擔心，陳建評一口答應他會想辦法，偶然機會到翁章梁，馬上上前爭取，最後在縣府的補助下，蔡傑順利出國，一舉拿下融合雙打組金牌，今下午父子倆一起出席接受翁章梁的表揚，翁章梁除感謝蔡傑爸的辛勞，也贈一雙網球鞋給蔡傑，期待蔡傑能繼續不斷的練習，繼續為台灣爭光。

(中時 )