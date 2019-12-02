Yahoo奇摩今天公布2019年度運動榜單，包括「十大運動事件」、「十大運動人物」排行榜。網友棒球魂持續延燒，十大運動事件榜單半數席次是棒球相關，十大運動人物亦有半數為棒球選手。台灣棒壇今年戰績輝煌，以中華隊稱霸U18、U12、亞錦賽三大國際賽事最吸睛！除了世界球后戴資穎奪下十大運動人物榜單二連霸之外，旅外好手王柏融、張奕、張育成動態吸引網友關注，兩大棒球傳奇彭政閔及鈴木一朗引退亦成年度焦點！

2019年十大運動事件，台灣棒壇2019戰績輝煌，攻下榜單半數席次，中華隊稱霸U18、U12、亞錦賽三大國際賽事！Lamigo完成首次三連霸下台一鞠躬！「盧比歐率西班牙搶下世界盃男籃冠軍」、「暴龍終結勇士霸業奪首冠」擠進前五大。

根據網友關鍵字搜尋量，Yahoo奇摩精選出2019年「十大運動事件」，以運動項目來看，棒球最大宗佔6成，其次為籃球佔2成。中華隊今年戰績輝煌最受網友關注，不僅稱霸國際三大賽事，包括終結美國五連霸的「U18世界盃棒球賽」、睽違四年奪冠的「U12世界盃少棒錦標賽」、以及獲得2020奧運6搶1資格賽門票的「亞洲棒球錦標賽」，分別入榜十大事件第1、3、6名；更在「世界12強棒球賽」闖進六強複賽一雪前恥，並在複賽中徹底完封韓國，入榜第8大運動事件，重新燃起國人棒球魂！此外，名列第5名的「Lamigo完成首次三連霸下台一鞠躬」、及第10名的美國「華盛頓國民隊勇奪隊史首冠」亦吸引棒球迷的目光。

籃球方面，由「盧比歐（Ricky Rubio）率領西班牙搶下世界盃男籃冠軍」、「暴龍終結勇士霸業奪首冠」擠進最吸引網友關注的前五大運動事件，拿下第2、4名。而球王喬科維奇（Novak Djokovic）七度稱霸澳網、及台灣羽球一哥周天成印尼羽球公開賽奪冠等亦榜上有名。

今年「十大運動人物」榜單，台灣運動員即佔7席，戴資穎奪下二連霸，從去年亞運摘金到今年贏得馬來西亞公開賽及新加坡公開賽金牌，持續穩坐世界球后寶座，在位週數推升至史上新高的147週，網友關注熱度不減。

十大運動人物中有5成是棒球選手，上榜的有中職史上首位「四割男」 挑戰日職的王柏融，還有也加入日職一軍表現亮眼的張奕、飆出158公里速球的年輕新秀劉致榮、史上第16位站上大聯盟的台灣選手張育成、宣布引退投下棒壇震撼彈的「恰恰」「彭政閔」。而緊追彭政閔之後的第5名則是同樣宣布退休的傳奇球星鈴木一朗，讓許多棒球迷在最終賽不捨落淚。

第3名是從NBA轉戰到CBA成焦點的籃球好手林書豪；網球名將費德勒（Roger Federer）宣布參戰東奧令網友感到興奮，位居第8名。掀起桌壇炫風、在國際賽中屢創佳績的林昀儒亦搶進第10名。

(中時 )