手機日新月異，有些人平均每兩年就換一支，不過許多人好奇為什麼手機越換越短命？專家表示，其實一些不經意的習慣就是害手機壽命縮短的背後元凶，尤其豆腐頭一年四季都跟USB線插在一起，千萬母湯！
根據外媒《 Bright Side 》報導，揭密害手機短命的10大地雷習慣：
1. 隨意下載不明軟體
隨意點進看影片或玩遊戲時跳出的不明應用程式或廣告，恐怕對手機造成傷害。
2. 手機放窗戶旁
陽光直射或高溫容易使手機過熱，甚至導致晶片系統損壞。
3. 豆腐頭與USB線一直插在一起
很多人都有這習慣，雖然豆腐頭跟USB不會因為頻繁抽插導致充電線短路，但一年四季都插在一起，反而會縮短充電器壽命。
4. 堅持不更新軟體
許多人都有錯誤觀念，覺得非必要絕不更新軟體版本，導致無法修補軟體的安全漏洞。
5. 未定期清理手機
許多我們看不到的灰塵、小棉絮或污垢都會跑到手機孔縫，應定期清潔保養。
6. 手機直接丟包包
如果包包裡雜物很多，又把手機往裡面塞，除了衛生問題，手機還可能發生過熱反應。
7. 沒使用原廠電池
來路不明的便宜電池，恐導致手機壽命大幅減短，如同直接傷害手機的心臟。
8. 使用仿冒的周邊商品
包括耳機、充電線等仿冒的手機周邊產品，恐因偷工減料或電源規格不符，導致手機負荷不了，嚴重的話還可能導致起火爆炸。
9. 過度清潔手機孔
太用力清潔手機孔，恐造成損壞而不自知。
10. 把手機放在褲袋
很多人習慣把手機放在褲子後的口袋，很容易因坐下時折到手機，導致彎曲變形。
(中時電子報)
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