小S（徐熙娣）今（2）日出席2019擁抱希望傳出愛活動，談到過去常常上她的節目的男星高以翔，她坦言當下看到新聞以為只是烏龍，沒想到和老公確認後才知道是真的，當場讓她崩潰大哭，沒想到高以翔真的走了，讓她「久久無法面對世界」。

「國際巨星」小s化身愛心大使 出席歲末義賣記者會

小S表示，當時以為高以翔過世時，她正在看書，原本以為是假消息，確認過後讓她久久不能自己，「我當時請老公拿止痛藥給我吃，老公回來問我是不是因為經痛大哭，我回『我不是痛到哭，我想念高以翔』，我哭了好幾次，看了之前他上《康熙來了》的影片，覺得心好痛，希望愛他的人及家人要節哀，他一定是最帥的天使，記得他的美好也要常常想他。」而小S也會找時間到高以翔的靈堂致意。

小S表示，過去高以翔上《康熙》的時期，「當時正值我喜歡吃豆腐的巔峰，他上節目約有6、7次，每次我都飛撲他，他會很害羞把我接住，他是很溫暖又紳士的男性，我欣賞他的禮貌，節目結束後問他會不會太過份，他反而會先向我道謝『S姐謝謝妳的照顧。』」小S認為藝人的辛苦是一般人看不見的，她也呼籲，「藝人不要把自己的痛苦當敬業，健康還是最重要。」

小S得知高以翔死訊大哭 「久久無法面對世界」

(中時電子報)