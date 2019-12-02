國民黨台中市第一選區立委參選人林佳新日前曾因餵寵物「武雄」喝酒引發爭議。行政院副院長陳其邁站台時還暗諷不知國民黨該選區參選人是誰，「是武雄要選嗎」，林佳新認為被陳其邁當成狗。陳其邁今天說，他是要提醒大家注意，不要虐待動物。

陳其邁下午出席「108年國家職安獎頒獎典禮」受訪時說，毛小孩的爸爸媽媽，相信很多人跟他一樣，對於毛小孩被虐待，例如被灌酒或辱罵三字經，覺得是非常殘忍的一件事情。希望像這種動物保護，其實是人民都可以關切的議題，所以灌毛小孩喝酒、罵三字經，這是動保的負面教材。他在台中的發言就是要提醒大家注意，不要虐待動物，要關心自己的毛小孩，把牠當作自己的家人一樣愛護，所以我們是在提醒大家注意這件事情。

陳其邁說，他最主要是來提醒，像「武雄」就是非常可愛的毛小孩，應該要特別的照顧，應該把牠當成自己的家人，不應該發生這種虐待毛小孩的事情，看了都非常難過，於心不忍。

對於林佳新覺得陳其邁看不起他。陳其邁說，他講得非常清楚，社會大眾其實對於這種虐待動物或是毛小孩這種事情，其實都非常憤怒與憤慨，提醒林佳新要注意。

(中時 )