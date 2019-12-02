天氣越來越冷，民眾關窗使用瓦斯爐或熱水器，容易造成一氧化碳中毒意外。內政部提醒，近5年熱水器一氧化碳中毒中，近8成是因為為屋外式熱水器安裝於加蓋的陽台或室內等通風不良處所，呼籲民眾在冬天要注意保持室內通風。

今年截至10月底，全國一氧化碳中毒已發生16件，奪走4人性命，並造成48人受傷。

其中，有31.25%是發生在出租的房屋，內政部提醒房東應注意熱水器有無安裝不當，房客若因此發生事故，房東恐須負過失傷害、致死等刑責，近來也已有法院判決的實際案例，不可不慎。房客在租屋時，也要多注意熱水器的安裝環境，以維自身安全。

102年至107年燃氣熱水器一氧化碳中毒事件中，近8成是因為屋外式熱水器安裝於加蓋的陽台或室內等通風不良處所；其次則是屋內式熱水器未正確裝設排氣管，造成燃燒產生的廢氣無法順利排出所致。

內政部強調，使用燃氣熱水器、瓦斯爐時，記得要打開窗戶，保持通風，若通風不良則易燃燒不完全，且廢氣無法順利排至屋外，造成一氧化碳中毒。民眾也要及早檢視熱水器是否正確安裝，如有疑慮，應委託合格承裝業協助檢視及改善，以確保安全。

內政部提醒，一氧化碳無色無臭，民眾使用熱水器或瓦斯爐時，如有頭暈、嘔吐、四肢無力或意識不清等症狀，要警覺有可能是一氧化碳中毒，應立即停止使用，移動到通風良好處休息，如仍嚴重不適，請儘速撥打119求助。

(工商 )