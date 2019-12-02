台大醫院雲林分院泌尿部主任黃士維（右）簡報他受到國際醫界矚目的研究。（許素惠攝）

台大醫院雲林分院泌尿部主任黃士維與台大預防醫學研究所主任杜裕康攜手，研究攝護腺各種手術療效，追蹤1萬3000名術後病患統合分析，比較其中優缺點，讓患者可以選擇合適療法，研究報告發表於具權威的英國醫學期刊（The British Medical Jurnal），路透社也特地報導，大受國際醫界矚目。

台大雲林分院長黃瑞仁、副院長馬惠明等與有榮焉，強調黃士維、杜裕康的研究，提供患者選擇適宜、安全的療法，且減輕患者經濟負擔，受到國際醫學期刊和媒體關注，對世界泌尿醫學貢獻很大，可謂台灣之光。

黃士維說明，傳統單極電刀手術後，容易引起水中毒或出血、低血鈉等併發症，近年來雙極電刀問世，並發展出綠光、銩、二極體、鈥等雷射療法，療效好、併發症少，但如何選擇適合個人的療法，還是得由專業小心評估，例如心管血患者服用抗凝血劑，術後易出血，可選擇雷射或雙極電刀。

黃士維表示，其次健保給付和病患經濟狀況也是重要因素，目前健保有給付雙極電刀，雷射則需自費約10多萬元，他追蹤了1萬3000名患者術後狀況比較，統合分析出相關數據，可供患者參考，選擇最安全適宜的手術方法。

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