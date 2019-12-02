去年12月1日，大陸公民、華為公司副董事長孟晚舟被加拿大應美方要求羈押，迄今已經一整年。大陸外交部發言人華春瑩今天（2日）在例行記者會上表示，中方在孟晚舟事件上的立場是一貫和明確的，美加兩國濫用其雙邊引渡條約，對大陸公民任意地採取強制措施，嚴重侵犯大陸公民的合法權益，這是一起嚴重的政治事件。

華春瑩表示，大陸政府維護大陸公民和企業正當合法權益的決心是堅定不移的。陸方再次強烈敦促加方認真對待陸方嚴正立場和關切，以切實舉措糾正錯誤，及早釋放孟晚舟女士，確保她早日平安地回到祖國。

華春瑩表示，她今天上午看到了孟晚舟女士在被無理羈押一週年之際寫的一封親筆信，它的題目是《你們的溫暖是照亮我前行的燈塔》。華春瑩說，看了以後非常感動。

華春瑩表示，孟晚舟作為一名被無理扣押的、無辜的大陸公民，作為年幼孩子的母親和年邁父母的女兒，在經歷了這麼多的痛苦、失望和無奈之後，仍然能如此堅強和優雅地面對，這令人感到十分的敬佩。大陸衷心地祝願她早日平安回家，也希望大家能夠用更多的正義和溫暖來照亮孟晚舟女士前行回家的燈塔。

(中時 )