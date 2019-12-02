打太極拳是許多銀髮族熱愛的運動，因為溫和又能健身。一項最新的英國研究報告更指出，固定練習太極拳，對癡呆症患者的病情，可帶來正面效應。

這篇由英國伯恩茅斯大學（Bournemouth University）團隊撰寫，刊登在最新一期《臨床干預衰老》（Clinical Interventions in Aging）的研究報告指出，

研究動機是想知道太極拳是否能提升患者平衡感，並預防跌倒，「因為癡呆症患者跌倒的機率，是一般人的兩倍，因跌倒而受傷的風險也是一般人的兩倍。」

癡呆症病情發展期間，許多患者的前庭系統功能會惡化，該系統的作用，正是掌控人的平衡感和空間感，對運動與平衡能力相當關鍵。

研究人員以半年時間，觀察兩組癡呆症患者，其中一組只有做一般活動，另一組每星期上太極拳課。結果發現，沒有練太極拳的病患跌倒機率升高，固定練習太極拳的病患，病情惡化因此減緩。

(中時 )