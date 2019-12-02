國民黨中常委姚江臨。（黃福其攝）

民進黨副總統參選人賴清德日前指國民黨「要去讓人家統治」等言論，國民黨今天發聲明強調，賴清德的發言無視國民黨保衛台灣、長期捍衛中華民國的史實，純屬選舉抹紅口水，國民黨深表不齒。

國民黨強調，國民黨黨立院黨團提出「反併吞中華民國法」草案，正是捍衛中華民國的表現，也請賴清德應勇敢清楚說明台獨主張，不要到了選舉就「務實」地把台獨變不見！

據悉，國民黨提出「反併吞中華民國法」草案，是上周三中常會在討論民進黨立院黨團提出的「反滲透法」草案時，認為民進黨企圖在國民黨反對該法時扣紅帽，或要讓國民黨有所顧忌而不敢反對，屆時可自稱護台有功；中常委姚江臨認為國民黨不能進退失據，主張立院黨團必須出提更嚴峻的版本，展現國民黨捍衛中華民國的決心，同時凸顯民進黨是「借殼上市」的版本。

黨主席吳敦義認同姚的主張，當場指示立院黨團研擬另一版本，黨團因此在兩天內擬定版本，嚴格防制各種台獨主張，上周五發動突襲，推出「反併吞中華民國法」草案。

(中時 )