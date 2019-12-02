高以翔遺體2日中午回台。（圖／陳麒全攝）

男星高以翔上月27日錄製浙江衛視《追我吧》猝逝，享年35歲，震驚外界，今（2日）遺體終於被送回台灣，家屬也淚陪他走最後回家的路。未料近日微博卻流出疑似浙江衛視高層的對話，冷血無情的內容讓大家看了十分氣憤，在網上引發熱議。

高以翔身亡後，浙江衛視曾發聲明表示：「會承擔相應責任。」但從沒發表過道歉言論，讓網友相當不滿，沒想到，現又有一名自稱是浙江衛視的員工爆料，事情發生後，公司動不動就開緊急會議，讓員工們壓力很大。

微博上流傳浙江衛視員工的爆料。（圖／翻攝自微博）

該員工更爆料，部長甚至說出：「高以翔真的中看不中用，沒跑兩下就猝死了，現在多了那麼多麻煩事。」並透露電視台的態度就是「能拖就拖」，還諷反正高以翔的粉絲也不多，而當該員工表示想辭職時，部長也不准辭呈，並稱關鍵時刻大家要在一起，疑似是怕員工離職後說出真相。

此段對話內容一流出，浙江衛視被痛批完全沒悔過，網友留言大罵「這是人說的話嗎」、「還有人性嗎」、「浙江衛視缺乏對生命最基本的敬仰！」

(中時電子報)