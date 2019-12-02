縣府社會局表示，老人食堂的食材補助人數，從原本的50人，已提高到100人，期盼有更多長輩參加共食服務。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣六腳鄉崙陽老人食堂，繼崩山老人食堂之後，成為六腳鄉第7個老人食堂，2日由縣長翁章梁等人揭牌啟用，崙陽合作農場理事長蘇錦煌表示，受限於社區活動中心空間太小，因此決定在舊合作農場設置廚房等設備，未來若參加人數持續增加，將在食堂內設C級「巷弄長照站」，提供長輩更多元的服務選擇。

蘇錦煌說，前1個多月開辦初期，透過地方介紹了解，找到社區志工媽媽願意掌廚，崙陽社區共有200多位65歲以上的老輩，起初參加數就有近60人，未來目標希望能增至100人，此外，若通過這3個月的試辦期，未來將會設立長照據點，讓長照的觸角深入到巷弄中。

蘇錦煌說，村里許多獨居長輩，因此有鑑於六腳其他村落都已設老人食堂，故發起開辦老人食堂，讓長輩吃得健康，也提供場域讓長輩們談天，目前每周一中午提供午餐，每餐4菜1湯，餐餐有肉，超過65歲的村民，月費僅100元。

縣府社會局表示，截至10月底，嘉義縣老年人口計9萬7905人，比例19.54％，其中六腳老年人口比例26.12％，位居全縣第2，為鼓勵長輩走出家門、參與社區活動，從今年度開始，老人食堂的食材補助人數，從原本的50人，已提高到100人，期盼有更多長輩參加共食服務。

(中時 )