曾獲世展幫忙長達10年，現以社工身分在展望會幫助其他有相同遭遇的佳雯特別現身說法。（呂妍庭攝）

為讓弱勢家庭能暖暖過新年，台灣世界展望會正發起「10000個紅包，10000個契機」行動。（呂妍庭攝）

距農曆新年不到2個月，為讓弱勢家庭能暖暖過新年，台灣世界展望會正發起「10000個紅包，10000個契機」行動，嘉義縣信吉科技股分有限公司率先響應捐款10萬元，盼號召更多人加入，曾獲世展幫忙長達10年，現以社工身分在展望會幫助其他有相同遭遇的佳雯特別現身說法，強調社會大眾一分力量，對弱勢孩子而言，都是一分成長和改變的助力。

台灣世界展望會彰雲嘉辦事處王昶評主任表示，世界展望會每年服務台近5萬名國內兒童，雲嘉地區則是幫助近3700位兒童，其中嘉義縣市就有近1800人，所謂紅包傳愛的「助學紅包」、「健康紅包」主要以幫助兒童在就學需求、營養補充不足為主，「平安紅包」及「希望紅包」則是用在家庭突遭變故的特殊狀況輔助，以及培力家長增進生計技能，透過陪伴、支持與幫助，讓兒童與家庭有機會與能力翻轉未來，以1個紅包5000元來說，王昶評希望雲嘉地區能至少募集到200分紅包捐款。

信吉公司總經理紀博文代表捐款10萬元，已連續2年參與活動的紀博文說，信吉從嘉義起家，希望能對在地弱勢的家庭與家庭付出一分心力，也期望拋磚引玉，邀請企業同仁、觀眾及社會大眾一同參與紅包傳愛行動。

嘉義縣社會局祕書戴彩屏代表縣府到場見證，表示弱勢家庭在過年期間其實既開心又擔心，雖然縣府過年期間有年菜、紅包及物資的提供，但公部門能做的其實有限，仍需要民間機構的協助，尤其世展會在過去不僅協助在弱勢家庭的協助外，也承接過去高風險及縣在脆弱家庭的專案，是不可多得的夥伴，也期望各界能一起響應紅包傳愛。

「對我來說，資助人跟社工老師就像是家人一樣，因為有他們的幫助與陪伴我才有機會追尋我的夢想。」佳雯國小時，父親突然離世，家中經濟落在母親一人肩上，為支持家中各項支出與子女的教育費用，媽媽一天只能睡幾小時，當展望會開始陪伴佳雯家庭後，每學期發放的助學金補助終於稍稍減輕媽媽肩上重擔，大學畢業後，佳雯投入社工的領域，抱著回饋的心去服務和她過去一樣的兒童與家庭，也期許自己能參與在這些孩子的生命中，幫助他們翻轉未來。

(中時 )