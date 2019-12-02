新北市副市長陳純敬與台北市副市長黃珊珊今天共同主持雙北合作交流平台第9次副市長層級會議，會中兩市達成共識，將以雙北一體、場館資源共享的方式，朝向共同申辦2030年亞洲運動會的目標努力；未來也將合作推動電競產業發展，以及開放雙北社會企業團隊共享軟硬體設備。

新北市長侯友宜、台北市長柯文哲今天皆到場致詞，期許未來透過「雙北合作交流平台」運作機制，推動更多有助於提升兩市民眾福祉的合作議題。

陳純敬表示，雙北目前合作案件已有141案，已完成110案，31案持續推動中，目前除了捷運環狀線第一階段將在今年底通車，汐止民生線、萬大中和樹林線、環狀線北環段及南環段也都積極推動中。

此外，「雙城合作安全用水」也有具體成果，翡翠專管工程已於今年7月開工，未來將提升大台北地區供水穩定性及安全性。

陳純敬表示，兩市將以雙北一體、場館資源共享的方式，朝向共同申辦2030年亞洲運動會的目標努力；另也將以場域建置、人才培育、活動推廣三大策略，合作推動電競產業發展；此外，也將開放雙北社會企業團隊共享軟硬體設備，並透過交流及發表活動擴大發展能量。

推廣國際觀光部分，已整合北北基境內觀光文化景點納入北北基景點暢遊卡，將持續合作擴大大台北地區觀光量能，讓世界看見北台灣的美。

(中時 )