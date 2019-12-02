澳洲今天宣佈，將成立特別行動小組應對外來間諜入侵和干涉，同時澳洲外長佩恩也表示陸方對澳籍人士的羈押是「不可接受的」。大陸外交部發言人華春瑩今天（2日）在例行記者會中譏諷，澳洲炒作的中國間諜王立強案，充其量只是「荒唐可笑的鬧劇、粗製濫造的肥皂劇」。

華春瑩表示，這兩天澳洲政府一些部門、媒體和學者都紛紛對王立強案提出質疑，澳洲安全部門已經向澳洲總理、內閣國家安全委員會解釋，說王立強提出的資訊缺乏細節，他很可能是以間諜為藉口在當地尋求庇護或居留權。澳洲的《每日電訊報》以「中國間諜鬧劇」為標題，認為王立強企圖利用虛假證詞來換取政治庇護或居留權。

華春瑩表示，還有澳洲學者也認為，澳洲在涉華議題上總是在有確鑿證據前就被妄下定論，這些都充分印證近期一段時間以來，個別媒體和機構熱衷炒作所謂的「中國間諜案」、「中國滲透論」、「中國干涉論」，不管情節如何離奇，花樣如何翻新，華春瑩譏諷，「其實都不過是一齣齣十分荒唐可笑的鬧劇、粗制濫造的肥皂劇而已。」

華春瑩表示，這些現象的確讓人匪夷所思，也就是說，有一些人寧可去相信一些別有用心的撒謊者，也不願意去相信陸方發布的權威消息。王立強案只是其中一個例子，看似愚蠢透頂，但其中反映的問題是非常嚴肅的，值得每一個人深思和警惕。

華春瑩呼籲，陸方希望有關方面「能夠從中汲取深刻教訓，摒棄偏見，尊重事實，不要再犯此類低級錯誤。」

(中時 )