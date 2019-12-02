名列民進黨不分區立委第7名的前行政院長游錫堃，今天（2日）回到故鄉宜蘭，與立委參選人陳歐珀聽取各鄉鎮市後援會選情報告，游錫堃指出，在宜蘭總統、立委選舉民進黨雖然贏，但「贏得不多」，因此他喊出「宜蘭精神」，盼宜蘭要比其他地方贏得更漂亮。

游錫堃致詞時表示，因為宜蘭精神才出了蔣渭水、郭雨新等先賢，而蔣渭水等人又受到宜蘭出身的進士楊士芳所影響，楊士芳的「中仕不任官，割台不回鄉」，都有威武不能屈、貧賤不能移的精神，而這就是宜蘭精神，宜蘭是民主聖地不是橫空出世。

游錫堃表示，這次的選戰要發揮宜蘭精神，宜蘭在總統、立委選舉中要選得比別的地方更漂亮，要表現得比其他地方更好。

會後游錫堃表示，從民調中可以看出，其他縣市蔡英文與立委贏得很多，但在宜蘭他覺得贏得還不夠，贏得不夠會有風險，因此他用宜蘭精神與大家勉勵，盼鄉親發揮團結與最高的戰鬥力。

(中時 )