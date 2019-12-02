▲埔里地方聞人李根本去世消息傳出，立委馬文君在第一時間趕赴喪宅為其拈香致祭。（楊樹煌攝）

▲立委馬文君前往李家拈香致意，並慰問其遺霜。（楊樹煌攝）

埔里知名大善人李根本，也是研發獨具特色風味小吃「爌肉飯」，為台灣傳統小吃創造出一頁傳奇，在全國享譽盛名的李仔哥爌肉飯創辦人，昨天突然因腎臟病變去世，雖然為他的人生畫下休止符，然其一生的傳奇故事，卻是讓鎮民永遠緬懷且深感不捨。

出身寒微家庭的李根本，他的一生充滿著傳奇，「不為失敗找藉口．要為成功找出路」、「吃人一口，還人一斗；受人點滴，必當湧泉以報！」一直是他常掛在嘴邊的至理名言。

早年曾經在生意上受重挫，因有貴人扶助，賣「爌肉飯」讓他絕處逢生，早年從路邊攤做起，以至開店，一路順遂，成為地方知名的企業家。

但他在事業有成之餘，並未忘本，除了熱心地方公益與慈善，家族更是全都參與慈濟功德會以及各慈善社團，在地方每當聞獲有重大急難需求、有弱勢亟待關懷，他總是不落人後，率先士卒前往關懷濟助。

侍親至孝的李根本，不但曾獲孝悌楷模，9年前其母往生，為讓母親遺愛人間，他更是捐出百萬元給佛教慈濟功德會與陳綢少年家園，造福貧困弱勢與非行少年向善。

埔里鎮12年1次的祈安清醮大拜拜，李仔哥總是熱心參與並出錢出力，因建醮是民間重要習俗，為保存埔里的文化歷史，他更將埔里鎮籌辦建醮活動的過程、方法與建醮的典故等，彙編成「埔里之光－建醮嘉年華」專書，以作為未來籌辦建醮的工具書，為地方文化付出的精神，令人敬佩。

為人豪爽、熱誠又好客的李根本，家中隨時都是高朋滿座，地區各方賢達、黨、政、軍、警各界長官常是他家中座上賓，吳敦義每當返鄉總是會專程前往埔里和他敘舊，閒話家常，李根本的一生，犧牲奉獻，樂善好施，與人為善，處世謙和，和藹里鄰，普受敬重，不料一病不起，讓地方各界和其親友都同感不捨與哀傷。

(中時 )